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CUBIC ROOM 2
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CUBIC ROOM 2

(Android)
CUBIC ROOM 2 İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
CUBIC ROOM 2
CUBIC ROOM 2
CUBIC ROOM 2
CUBIC ROOM 2
CUBIC ROOM 2

Kilitli kaldığınız odalardan çok geç olmadan çıkmalısınız.

Erkan Calp Son güncelleme 4 saat önce

CUBIC ROOM 2, Android platformunda ücretsiz olarak indirilmeye açılan sayısız odadan kaçış oyunlarından biri.

Hem telefon hem de tablette rahat oynanış sunan bulmaca oyununda gizemli bir sınıfta gözlerimizi açıyoruz. Kendimizi kilitli bulduğumuz sınıfta etrafı detaylıca inceleyerek, göz atarak işimize yarayabilecek bir şeyler bulmaya çalışıyoruz. Odadan çıkmak için ihtiyacımız olan anahtara ulaşmak için bakılmadık yer bırakmamamız gerekiyor. Çoğu zaman görünürde göze çarpan bir şey olmazken ışıkları kapattığımızda veyahut objeye yakınlaştığımızda fark edebildiğimiz detaylar bulunuyor.

Tüm kaçış oyunları gibi zor oynanışa sahip. Doğrudan uygulama içerisinden tam çözüm videolarına ulaşabiliyoruz ancak oyunun tadının kaçmasına sebebiyet verdiğinden kopya çekmemenizi öneririm.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
2
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
Appliss inc.
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