CUBIC ROOM 2(Android)
Kilitli kaldığınız odalardan çok geç olmadan çıkmalısınız.
CUBIC ROOM 2, Android platformunda ücretsiz olarak indirilmeye açılan sayısız odadan kaçış oyunlarından biri.
Hem telefon hem de tablette rahat oynanış sunan bulmaca oyununda gizemli bir sınıfta gözlerimizi açıyoruz. Kendimizi kilitli bulduğumuz sınıfta etrafı detaylıca inceleyerek, göz atarak işimize yarayabilecek bir şeyler bulmaya çalışıyoruz. Odadan çıkmak için ihtiyacımız olan anahtara ulaşmak için bakılmadık yer bırakmamamız gerekiyor. Çoğu zaman görünürde göze çarpan bir şey olmazken ışıkları kapattığımızda veyahut objeye yakınlaştığımızda fark edebildiğimiz detaylar bulunuyor.
Tüm kaçış oyunları gibi zor oynanışa sahip. Doğrudan uygulama içerisinden tam çözüm videolarına ulaşabiliyoruz ancak oyunun tadının kaçmasına sebebiyet verdiğinden kopya çekmemenizi öneririm.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 2
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0 ve üzeri
- Üretici:
- Appliss inc.
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CUBIC ROOM 2 Eski Sürümleri
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- MobogenieKişiselleştirme Uygulaması
- WhatsApp İndirMesajlaşma Uygulaması
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