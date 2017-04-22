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CUBIC ROOM 2
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CUBIC ROOM 2

(iOS)
CUBIC ROOM 2 İndir Hemen İndir

72 MB
Editör Puanı: 4/5
4
CUBIC ROOM 2
CUBIC ROOM 2
CUBIC ROOM 2
CUBIC ROOM 2
CUBIC ROOM 2

Kilitli yerden kaçmak için fazla zamanınız yok.

Erkan Calp Son güncelleme 3 saat önce

CUBIC ROOM 2, etrafınızı detaylıca inceleyerek kilitli olduğunuz odadan kaçma mücadelesi verdiğiniz bir mobil oyun. iOS platformuna eşi benzerine sıkça rastladığımız türde, farklı bir oynanış sunmasa da zihin çalıştıran bulmaca oyunlarından keyif alanların beğenisini kazanacaktır.

Hem iPhone hem de iPad’de oynanabilen kaçış oyununda gizemli bir sınıftayız. Sırlarla dolu olduğunu öğrendiğimiz bu sınıfa nasıl geldiğimizi, neden bulunduğumuzu sorgulamadan kaçış yolu arıyoruz. Sağa sola bakılmadık nokta bırakmayınca dek geziyoruz. Çoğu zaman işimize yarayacak objeler direkt karşımıza çıkmıyor ve ışığı ayarlamamız gerekebiliyor.

Oyun geçilmeyecek zorlukta bölümler sunmuyor. Kafa patlatmanıza rağmen geçemediğiniz noktalar olursa doğrudan oyun içinden ulaşabileceğiniz tam çözüm videolarına bakabilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Appliss inc.
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