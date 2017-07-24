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Cubicle
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Cubicle

(Android)
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Editör Puanı: 4/5
4
Cubicle
Cubicle
Cubicle
Cubicle
Cubicle

Android İçin Küp İlerletme Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Küpün galakside ilerlemesine yardımcı olun.

Cubicle, küpü üç boyutlu platform üzerinde ilerletmeye çalıştığınız Android oyunu. Boş zamanlarda, yolda giderken, arkadaşınızı beklerken telefonunuzda açıp oynayabileceğiniz türde refleksleri sınayan harika bir mobil oyun.

İlerledikçe şekillenen, boşluklar içeren platformun üzerinde yuvarlanan bir küpü kontrol ediyoruz oyunda. Platformun yapısı sürekli değiştiğinden boşlukları çok önceden görüp nereye ayak basacağımızı çok iyi hesaplamamız gerekiyor. Boşluklardan düşmeden ilerlemek zaten zorken bir de minik yeşil küpleri toplamamız isteniyor. Ayrıca siyah sağa sola yuvarlanan küplere değmemeliyiz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
GalacticThumb
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