Cubicle(Android)
Android İçin Küp İlerletme Oyunu
Küpün galakside ilerlemesine yardımcı olun.
Cubicle, küpü üç boyutlu platform üzerinde ilerletmeye çalıştığınız Android oyunu. Boş zamanlarda, yolda giderken, arkadaşınızı beklerken telefonunuzda açıp oynayabileceğiniz türde refleksleri sınayan harika bir mobil oyun.
İlerledikçe şekillenen, boşluklar içeren platformun üzerinde yuvarlanan bir küpü kontrol ediyoruz oyunda. Platformun yapısı sürekli değiştiğinden boşlukları çok önceden görüp nereye ayak basacağımızı çok iyi hesaplamamız gerekiyor. Boşluklardan düşmeden ilerlemek zaten zorken bir de minik yeşil küpleri toplamamız isteniyor. Ayrıca siyah sağa sola yuvarlanan küplere değmemeliyiz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.1 ve üzeri
- Üretici:
- GalacticThumb
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