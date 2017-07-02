Tüm blokların üzerinden geçerek sarı küpe ulaşmalısınız.

Cubiques, iOS platformunda minimalist bulmaca platform oyunu olarak yerini alıyor. Düşünmeye zorlayan bulmaca oyunlarını seviyorsanız, iPhone ve iPad’de oynayabileceğiniz en iyi yapımlardan biri. “Küp yuvarlamak hiç bu kadar zor olmamıştı” dedirten sürükleyici bir yapım.

iOS platformuna özel çıkış yapan oyunda bölümü geçmek için kırmızı küpü sarı küpe dokundurmanız diğer deyişle sarı küpün üzerine getirmeniz gerekiyor. Yalnız sarı küpe gelene dek tüm blokların üzerinden geçmelisiniz. Tüm blokları düşürmeden sarı küpe ulaşmanız hiçbir anlam ifade etmiyor. Oyunda 60’dan fazla bölüm var. Tahmin edeceğiniz üzere zorluk düzeyi ayarlanmıyor; kolaydan zora doğru ilerliyor.