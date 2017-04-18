cut., çizime dayalı bulmaca oyunlarını seviyorsanız bağımlısı olacağınız yerli bir yapım. İlk olarak iOS platformuna çıkış yapan minimalist bulmaca oyununda çizgileri eşit parçalara ayırmaya çalışıyorunuz. Renkli toplar oyunda dikkat etmeniz gereken en önemli obje konumunda.

Tek çizgi sanatına dayalı 30 zihin açıcı bölüm sunan bulmaca oyunu kolay gözüken oynanışa sahip. Renkli toplara yön vermek için ekrana dokunuyorsunuz. Toplardan bazıları ipe bağlıyken bazıları değil. İpi kesilebilen ve kesilemeyen toplar da bulunmakta. Amacınız; ipi olabildiğince eşit parçalara bölmek.

Puan kazandıkça yeni bölümleri açtığınız oyunda kesme anını yaşatan Haptic Feedback ve son oyununuza hızlıca gitmesini sağlayan 3D Touch özelliği de bulunmakta.