?     Geri Bildirim
cut.
TamindirMobilOyunlarBulmacaCut. - IPhone Ve IPad İçin Yerli Bulmaca Oyunu

cut.

cut. İndir Hemen İndir

33 MB
Editör Puanı: 5/5
5
cut.
cut.
cut.
cut.
cut.

Çizgi çizmek hiç bu kadar zor olmamıştı.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

cut., çizime dayalı bulmaca oyunlarını seviyorsanız bağımlısı olacağınız yerli bir yapım. İlk olarak iOS platformuna çıkış yapan minimalist bulmaca oyununda çizgileri eşit parçalara ayırmaya çalışıyorunuz. Renkli toplar oyunda dikkat etmeniz gereken en önemli obje konumunda.

Tek çizgi sanatına dayalı 30 zihin açıcı bölüm sunan bulmaca oyunu kolay gözüken oynanışa sahip. Renkli toplara yön vermek için ekrana dokunuyorsunuz. Toplardan bazıları ipe bağlıyken bazıları değil. İpi kesilebilen ve kesilemeyen toplar da bulunmakta. Amacınız; ipi olabildiğince eşit parçalara bölmek.

Puan kazandıkça yeni bölümleri açtığınız oyunda kesme anını yaşatan Haptic Feedback ve son oyununuza hızlıca gitmesini sağlayan 3D Touch özelliği de bulunmakta.

cut. için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lütfen yorumlarınızda cut. crack, cut. serial, license key gibi bilgiler yazmayınız. Ayrıca Rapidshare, Hotfile, Fileserve, Wupload, Uploadstation ve Filesonic vb. dosya paylaşım sitelerinden bağlantı paylaşmayınız.
Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 6.0 ve üzeri
Üretici:
Gamebra
cut. QR Kodu Okutarak İndir

Bulmaca Popülerleri

  1. KAMI 2
    KAMI 2iPhone ve iPad İçin Minimalist Bulmaca Oyunu
  2. Candy Crush Saga
    Candy Crush SagaiPhone, iPod Touch ve iPad İçin Bulmaca Oyunu
  3. Shadowmatic
    ShadowmaticiPhone ve iPad için Bulmaca Oyunu
  4. Cookie Cats Pop
    Cookie Cats PopiPhone ve iPad İçin Bulmaca Oyunu
  5. 2048
    2048iPhone ve iPad için 2048 Sayı Oyunu