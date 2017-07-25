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Cuzzle
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Cuzzle

Cuzzle İndir Hemen İndir

188 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Cuzzle
Cuzzle
Cuzzle
Cuzzle
Cuzzle

iPhone ve iPad İçin Bulmaca Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 16 dakika önce

Portalları açmaya çalışıyoruz.

Cuzzle, küpleri ittirerek ilerlediğimiz sokoban tarzı bulmaca oyunu. Sadece iOS platformunda indirilebilir olan küp oyununda kolaydan çıldırtıcı derece zora doğru ilerleyen 90 bölüm bulunuyor.

Düşünmeye iten bulmaca oyunlarından keyif alıyorsanız her yerde oynayabileceğiniz Cuzzle’ı kesin görmelisiniz. 90 bölüm boyunca beyaz küpleri yerlerine oturtarak portalların kilidini açmaya çalışıyorsunuz. Üç boyutlu platform üzerinde sokoban oyununda olduğu gibi tüm beyaz küpleri itmek suretiyle yerlerine oturturken çok hızlı olmanız gerekiyor. Ayak bastığınız platformda olması gerekenden fazla düşünürseniz bulunduğunuz yer çöküyor ve bölüme baştan başlıyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.0 ve üzeri
Üretici:
GalacticThumb
Cuzzle QR Kodu Okutarak İndir

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