Cuzzle
iPhone ve iPad İçin Bulmaca Oyunu
Portalları açmaya çalışıyoruz.
Cuzzle, küpleri ittirerek ilerlediğimiz sokoban tarzı bulmaca oyunu. Sadece iOS platformunda indirilebilir olan küp oyununda kolaydan çıldırtıcı derece zora doğru ilerleyen 90 bölüm bulunuyor.
Düşünmeye iten bulmaca oyunlarından keyif alıyorsanız her yerde oynayabileceğiniz Cuzzle’ı kesin görmelisiniz. 90 bölüm boyunca beyaz küpleri yerlerine oturtarak portalların kilidini açmaya çalışıyorsunuz. Üç boyutlu platform üzerinde sokoban oyununda olduğu gibi tüm beyaz küpleri itmek suretiyle yerlerine oturturken çok hızlı olmanız gerekiyor. Ayak bastığınız platformda olması gerekenden fazla düşünürseniz bulunduğunuz yer çöküyor ve bölüme baştan başlıyorsunuz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 9.0 ve üzeri
- Üretici:
- GalacticThumb
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