?     Geri Bildirim
Cyberunity Biogenesis
TamindirMobilOyunlarStratejiCyberunity Biogenesis - Android Için Strateji Oyunu

Cyberunity Biogenesis

(Android)
Cyberunity Biogenesis İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Cyberunity Biogenesis
Cyberunity Biogenesis
Cyberunity Biogenesis
Cyberunity Biogenesis

İnsanlığın geleceğini kurtarmak için mücadele ediyor ve keyifli zamanlar geçirebiliyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Cyberunity Biogenesis, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir bilim kurgu oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda insanlığın geleceğini kurtarmak için mücadele ediyorsunuz.

İnsanlığın savunucusu rolü üstlendiğiniz Cyberunity Biogenesis oyunu, birbirinden güçlü 12 birimin yer aldığı bir oyundur. Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen oyunda dikkatli olmalı ve düşmanları ortadan kaldırmalısınız. Aksiyon ve macera severlerin mutlaka denemesi gereken bir oyun olan Cyberunity Biogenesis, aynı zamanda gerçek oyuncularla oynayabileceğiniz bir oyundur. Diğer oyuncularla mücadele ettiğiniz oyunda karakterinizi güçlendirmeli ve yenilmez bir hale gelmelisiniz. Yayılan ölümcül bir virüse karşı da mücadele verdiğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Taktiksel bilgilerinizi sınayabileceğiniz Cyberunity Biogenesis'i mutlaka denemelisiniz. Eğer bilim kurguyu seviyorsanız Cyberunity Biogenesis mutlaka telefonlarınızda olması gereken bir oyundur.

Kolay bir oynanışa ve yüksek kaliteli görsellere sahip olan oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz Cyberunity Biogenesis oyununu sakın kaçırmayın.

Cyberunity Biogenesis oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Cyberunity Biogenesis için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
SunBeam Inc.
Cyberunity Biogenesis QR Kodu Okutarak İndir

Strateji Popülerleri

  1. Clash of Clans
    Clash of ClansAndroid için Strateji Oyunu
  2. Minecraft: Pocket Edition
    Minecraft: Pocket EditionAndroid için Minecraft Oyunu
  3. Age of Empires Castle Siege
    Age of Empires Castle SiegeAndroid için Strateji Oyunu
  4. Plants vs. Zombies 2
    Plants vs. Zombies 2Android için Plants vs. Zombies 2 Oyunu
  5. Exploration Pro
    Exploration ProAndroid İçin Minecraft Benzeri Oyun

Cyberunity Biogenesis Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster