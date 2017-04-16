Cyberunity Biogenesis, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir bilim kurgu oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda insanlığın geleceğini kurtarmak için mücadele ediyorsunuz.

İnsanlığın savunucusu rolü üstlendiğiniz Cyberunity Biogenesis oyunu, birbirinden güçlü 12 birimin yer aldığı bir oyundur. Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen oyunda dikkatli olmalı ve düşmanları ortadan kaldırmalısınız. Aksiyon ve macera severlerin mutlaka denemesi gereken bir oyun olan Cyberunity Biogenesis, aynı zamanda gerçek oyuncularla oynayabileceğiniz bir oyundur. Diğer oyuncularla mücadele ettiğiniz oyunda karakterinizi güçlendirmeli ve yenilmez bir hale gelmelisiniz. Yayılan ölümcül bir virüse karşı da mücadele verdiğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Taktiksel bilgilerinizi sınayabileceğiniz Cyberunity Biogenesis'i mutlaka denemelisiniz. Eğer bilim kurguyu seviyorsanız Cyberunity Biogenesis mutlaka telefonlarınızda olması gereken bir oyundur.

Kolay bir oynanışa ve yüksek kaliteli görsellere sahip olan oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz Cyberunity Biogenesis oyununu sakın kaçırmayın.

Cyberunity Biogenesis oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.