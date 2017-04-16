Cyberunity Biogenesis, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir strateji oyunudur. Bilim kurgu filmi atmosferinde geçen oyunda insanlığın geleceğini kurtarmaya çalışıyorsunuz.

Cyborg robotlarının yer aldığı zevkli bir oyun olan Cyberunity Biogenesis, insanlığın geleceğini kurtarmaya çalıştığımız bir oyundur. Oyunda ölümcül bir virüs ile mücadele ediyor ve insanları kurtarıyoruz. Stratejinizi ve taktiksel bilginizi sınadığınız oyunda dilerseniz tek başınıza dilerseniz de gerçek oyuncularla oyun imkanı buluyorsunuz. Birbirinden güçlü 12 farklı birimin de yer aldığı oyunda karakterinizi güçlendirmeli ve yenilmez bir hale gelmelisiniz. Dikkatli olmanız gereken oyunda aksiyon ve macera bir an bile durmuyor. Eğer aksiyon ve macera oyunlarını seviyorsanız bu oyun tam size göre diyebilirim. Bilim kurgu atmosferine sahip olan Cyberunity Biogenesis'i mutlaka denemelisiniz.

Yüksek kaliteli görsellere ve etkileyici seslere sahip olan oyunda dikkatli olmalı ve virüslerle başa çıkmalısınız. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir oyun olan Cyberunity Biogenesis'i sakın kaçırmayın.

Cyberunity Biogenesis oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.