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Cyberunity Biogenesis
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Cyberunity Biogenesis

(iOS)
Cyberunity Biogenesis İndir Hemen İndir

658 MB
Editör Puanı: 5/5
5
Cyberunity Biogenesis
Cyberunity Biogenesis
Cyberunity Biogenesis
Cyberunity Biogenesis

Ölümcül virüslerle mücadele ediyor ve insanlığın geleceğiniz kurtarıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Cyberunity Biogenesis, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir strateji oyunudur. Bilim kurgu filmi atmosferinde geçen oyunda insanlığın geleceğini kurtarmaya çalışıyorsunuz.

Cyborg robotlarının yer aldığı zevkli bir oyun olan Cyberunity Biogenesis, insanlığın geleceğini kurtarmaya çalıştığımız bir oyundur. Oyunda ölümcül bir virüs ile mücadele ediyor ve insanları kurtarıyoruz. Stratejinizi ve taktiksel bilginizi sınadığınız oyunda dilerseniz tek başınıza dilerseniz de gerçek oyuncularla oyun imkanı buluyorsunuz. Birbirinden güçlü 12 farklı birimin de yer aldığı oyunda karakterinizi güçlendirmeli ve yenilmez bir hale gelmelisiniz. Dikkatli olmanız gereken oyunda aksiyon ve macera bir an bile durmuyor. Eğer aksiyon ve macera oyunlarını seviyorsanız bu oyun tam size göre diyebilirim. Bilim kurgu atmosferine sahip olan Cyberunity Biogenesis'i mutlaka denemelisiniz.

Yüksek kaliteli görsellere ve etkileyici seslere sahip olan oyunda dikkatli olmalı ve virüslerle başa çıkmalısınız. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir oyun olan Cyberunity Biogenesis'i sakın kaçırmayın.

Cyberunity Biogenesis oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.1 ve üzeri
Üretici:
SunBeam Inc.
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