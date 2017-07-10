Farklı dünyalarda geçen online koşu oyunu

Dash Legends, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Gerçek zamanlı oyuncularla oynayabileceğiniz oyunda favori karakterinizi seçerek zorlu mücadelelere girişiyorsunuz.

Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz 2 boyutlu bir koşu oyunu olan Dash Legends, harika atmosferiyle dikkat çekiyor. En hızlı olanın kazanacağı oyunda rakiplerinizle mücadele ediyorsunuz. Eşsiz karakterlerin ve farklı dünyaların yer aldığı oyunda işiniz bir hayli zor. Dikkatli olmanız gereken oyunda engellerden kaçmalı ve parkuru başarılı bir şekilde tamamlamalısınız. 30'dan fazla beceriye de sahip olan oyunda yeteneklerinizi göstermeniz gerekiyor. Farklı oyun modlarının ve görevlerin de yer aldığı Dash Legends'i sakın kaçırmayın. Eğer koşu oyunlarını seviyorsanız bu oyun tam size göre diyebilirim.

Renkli grafiklere ve harika animasyonlara sahip olan Dash Legends, boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz bir oyun olarak ön plana çıkıyor. Keyifli bir deneyim sunan bu oyunu mutlaka denemelisiniz.

Dash Legends'i Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.