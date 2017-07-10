Zevkli dakikalar geçirebileceğiniz ve arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz harika bir oyun

Dash Legends, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Online bir şekilde oynanan oyunda arkadaşlarınızla mücadele ediyor ve birinci olmaya çalışıyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirmek için oynayabileceğiniz harika bir koşu oyunu olan Dash Legends, zorlu mücadelelerin ve dikkat çekici atmosferin yer aldığı bir oyundur. Rakiplerinizle mücadele ettiğiniz oyunda engelleri aşarak parkurları tamamlamalı ve rakiplerinizi geride bırakmalısınız. Birincilik mücadelesine giriştiğiniz oyunda hızlı olmanız gerekiyor. Dikkatli de olmanız gereken oyunda keyifli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. 2 boyutlu bir oynanışa sahip olan Dash Legends, aynı zamanda farklı oyun modlarıyla da dikkatimizi çekiyor. Zevkli dakikalar geçirmek için tercih edebileceğiniz Dash Legends'i mutlaka denemelisiniz. Eğer bu tarz oyunlardan zevk alıyorsanız Dash Legends'i mutlaka denemelisiniz.

Renkli grafiklere ve harika animasyonlara sahip olan Dash Legends, boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz bir oyun olarak ön plana çıkıyor. Dash Legends'i iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.