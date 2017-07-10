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Dash Legends
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Dash Legends

(iOS)
Dash Legends İndir Hemen İndir

182 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Dash Legends
Dash Legends
Dash Legends
Dash Legends
Dash Legends

Android için Eşleştirme Oyunu

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Zevkli dakikalar geçirebileceğiniz ve arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz harika bir oyun

Dash Legends, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Online bir şekilde oynanan oyunda arkadaşlarınızla mücadele ediyor ve birinci olmaya çalışıyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirmek için oynayabileceğiniz harika bir koşu oyunu olan Dash Legends, zorlu mücadelelerin ve dikkat çekici atmosferin yer aldığı bir oyundur. Rakiplerinizle mücadele ettiğiniz oyunda engelleri aşarak parkurları tamamlamalı ve rakiplerinizi geride bırakmalısınız. Birincilik mücadelesine giriştiğiniz oyunda hızlı olmanız gerekiyor. Dikkatli de olmanız gereken oyunda keyifli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. 2 boyutlu bir oynanışa sahip olan Dash Legends, aynı zamanda farklı oyun modlarıyla da dikkatimizi çekiyor. Zevkli dakikalar geçirmek için tercih edebileceğiniz Dash Legends'i mutlaka denemelisiniz. Eğer bu tarz oyunlardan zevk alıyorsanız Dash Legends'i mutlaka denemelisiniz.

Renkli grafiklere ve harika animasyonlara sahip olan Dash Legends, boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz bir oyun olarak ön plana çıkıyor. Dash Legends'i iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.0 ve sonrası
Üretici:
Umbrella Games LLC
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