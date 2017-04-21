Dawn of War III'ün 3 vs 3 Oynanış Videosu Yayınlandı

Dağıtımcılığını SEGA'nın üstlendiği Relic Entertainment firması tarafından PC platformu için geliştirilen gerçek zamanlı strateji oyunu Warhammer 40,000: Dawn of War 3'ün multiplayer olarak "3 vs 3" şeklindeki 40 dakikalık bir oynanış videosu yayınlandı.

Bu 40 dakikalık uzun multiplayer oynanış videosundan oyunun mekanikleri hakkında tüm merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz. Ayrıca oyunun çıkış tarihi olan 27 Nisan'dan önce ise bir açık beta uygulaması da var. Uygulama bugün başladı ve 24 Nisan Pazartesi'ye kadar devam edecek. Açık beta sürümde Space Marine, Eldar ve Orklar olarak 3 sınıfa da erişim imkanı sağlanıyor. Bu açık betaya bu linkten kayıt olabilirsiniz.

Warhammer 40,000: Dawn of War 3'ün Türkçe arayüz ve altyazı desteği olması da ülkemiz oyuncuları için oldukça güzel bir avantaj. Oyunun Steam üzerindeki satış fiyatının ise 179TL gibi yüksek bir miktar olması ise büyük bir dezavantaj.

Total War: Warhammer'ın Oynanış Videosu Yayınlandı

Total War: Warhammer II Duyuruldu