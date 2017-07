DC Karakteri Shazam, Beyaz Perdeye Uyarlanıyor

DC karakteri arasında neredeyse Superman kadar güçlü olan Shazam, beyaz perdeyi aralamaya geliyor. Shazam filminin 2019'da vizyonda olması planlanıyor.

Shazam filminin çekimleri henüz başlamadı. Filmin 2018'de çekilmesi ve 2019'da beyaz perdeye çıkması planlanıyor. Shazam filmi Imdb'de listelenmiş olarak gözüküyor. Imdb'de filmin yönetmenliğini David F. Sandberg'in aldığı gözüküyor. David F. Sandberg en son Lights Out isimli korku filmini yönetmişti. Shazam filminin çekimleri Batgirl, The Flash, Suicide Squad 2 ve Wonder Woman 2'den önce beyaz perdeye girecek.

Shazam filminin çekileceği aslında 2014 yılında belli olmuştu. 2014 yılında Dwayne "The Rock" Johnson paylaştığı tweet ile Black Adam karakterini canlandıracağını belirtmişti. Aslına bakarsanız; Johnson'a hangi karakteri canlandırmak istediği sorulmuş ve Johnson da Black Adam'ı canlandırmak istediğini belirtmiş. Black Adam için ara bir film çekilip çekilmeyeceği henüz bilinmiyor, ama Imdb'de yer alan sonuca göre Shazam filminde Black Adam'ın yer alacağı kesinleşmiş gözüküyor. Johnson haricinde filmin kadrosuyla ilgili kesinleşmiş herhangi bir bilgi henüz bulunmuyor.

Shazam, DC'nin en ünlü süper kahramanlarından birisi. Ama buna rağmen bu zamana kadar çekilmiş olan ilk filmi 2019'da gelecek.

Shazam karakterinin hikayesine gelirsek; Billy Batson isimli bir çocuğa yıldırım düşer ve özel güçlere sahip olur. Çocuk her "Shazam!" dediğinde üzerine yıldırım düşer. Shazam isimli çok eski bir büyücü her yıldırım düştüğünde Billy Batson'a mitolojik güçler verir ve Billy Batson çelik kadar güçlü, dayanıklı ve bir o kadar hızlı olur.

Shazam filmi 2017'de çıkış yapacak olan Justice League'den ve 2018'de çıkış yapacak olan Aquaman'den hemen sonra çıkacak.

