Dalga dalga gelen zombi akınlarını durdurabilecek misiniz?

Dead Ahead: Zombie Warfare, Android telefon ve tabletler üzerinde oynanabilen bir hayatta kalma oyunudur.

Zombi oyunlarını artık her gün görüyoruz; ancak bunların arasından farklı ve eğlenceli olanlarını bulmak çok zor. Fakat Dead Ahead: Zombie Warfare, diğer oyunların arasından çıkıp kendini belli etmeyi başarıyor. Tamamen aksiyona dayalı olmayan, hayatta kalmak için çabaladığımız sırada küçük stratejiler de yapmamızı gerektiren yapısıyla dikkatleri çeken oyun, sunduğu çeşitlilikle de bir hayli beğeni topluyor.

Oyuna bir okul otobüsünün içinde başlıyoruz. Her bölümde otobüsümüzün karşısına bir engel çıkıyor ve bunu geçmeye çalışıyoruz. Bu engel kimi zaman bir barikat kimi zaman da zombi sürüsü olabiliyor. Onları yok etmek için ekranın hemen altında yer alan özelliklerimizden birini kullanıyoruz. Bu özellikleri kullanırken de doğru zaman ve yerde kullanmaya özen gösteriyoruz. Böylece ortaya ilerlemesi ve oynaması bir hayli güzel bir oyun çıkıyor. Eğer kendinize zombi temalı bir yapım arıyorsanız, kesinlikle göz atabilirsiniz.