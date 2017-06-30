?     Geri Bildirim
Dead Ahead: Zombie Warfare
TamindirMobilOyunlarAksiyonDead Ahead: Zombie Warfare

Dead Ahead: Zombie Warfare

Dead Ahead: Zombie Warfare İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Dead Ahead: Zombie Warfare
Dead Ahead: Zombie Warfare
Dead Ahead: Zombie Warfare
Dead Ahead: Zombie Warfare
Dead Ahead: Zombie Warfare

Android İçin Hayatta Kalma Oyunu

Ramazan Tugay Kahraman Son güncelleme 5 saat önce

Dalga dalga gelen zombi akınlarını durdurabilecek misiniz?

Dead Ahead: Zombie Warfare, Android telefon ve tabletler üzerinde oynanabilen bir hayatta kalma oyunudur. 

Zombi oyunlarını artık her gün görüyoruz; ancak bunların arasından farklı ve eğlenceli olanlarını bulmak çok zor. Fakat Dead Ahead: Zombie Warfare, diğer oyunların arasından çıkıp kendini belli etmeyi başarıyor. Tamamen aksiyona dayalı olmayan, hayatta kalmak için çabaladığımız sırada küçük stratejiler de yapmamızı gerektiren yapısıyla dikkatleri çeken oyun, sunduğu çeşitlilikle de bir hayli beğeni topluyor.

Oyuna bir okul otobüsünün içinde başlıyoruz. Her bölümde otobüsümüzün karşısına bir engel çıkıyor ve bunu geçmeye çalışıyoruz. Bu engel kimi zaman bir barikat kimi zaman da zombi sürüsü olabiliyor. Onları yok etmek için ekranın hemen altında yer alan özelliklerimizden birini kullanıyoruz. Bu özellikleri kullanırken de doğru zaman ve yerde kullanmaya özen gösteriyoruz. Böylece ortaya ilerlemesi ve oynaması bir hayli güzel bir oyun çıkıyor. Eğer kendinize zombi temalı bir yapım arıyorsanız, kesinlikle göz atabilirsiniz.

Dead Ahead: Zombie Warfare için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Mobirate Ltd
Dead Ahead: Zombie Warfare QR Kodu Okutarak İndir

Aksiyon Popülerleri

  1. Pokemon GO
    Pokemon GOAndroid İçin Pokemon Oyunu
  2. Subway Surfers
    Subway SurfersAndroid İçin Macera Oyunu
  3. Happy Can
    Happy CanAndroid için Market Oyunu
  4. Strike of Kings
    Strike of KingsAndroid için MOBA Oyunu
  5. Grand Theft Auto: Vice City
    Grand Theft Auto: Vice CityAndroid için GTA Oyunu