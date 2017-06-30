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Dead Ahead: Zombie Warfare
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Dead Ahead: Zombie Warfare

(iOS)
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201 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Dead Ahead: Zombie Warfare
Dead Ahead: Zombie Warfare
Dead Ahead: Zombie Warfare
Dead Ahead: Zombie Warfare
Dead Ahead: Zombie Warfare

iOS İçin Hayatta Kalma Oyunu

Ramazan Tugay Kahraman Son güncelleme 7 saat önce

En iyi ekibi kurun ve zombi istilasına karşı savaşın!

Dead Ahead: Zombie Warfare, iPhone ve iPad üzerinde oynanabilen bir hayatta kalma zombi oyunudur. 

Dünya yine bir zombi istilası altında ve siz de karavanınıza atlamış, hepsinden kaçmaya çalışıyorsunuz. Bunu yaparken karşınıza tonlarca zombi ve çok farklı barikatlar çıkıyor. Oyun boyunca amacınız, bu barikatları yıkmak, zombileri öldürmek ve ulaşmak istediğiniz yere gidene kadar her yolu denemek. Bu yollar her bölümle birlikte değişiyor ve her seferinde farklı farklı yollarla zombileri ve engelleri geçmeyi deniyorsunuz. 

Oynanış olarak biraz farklı olan Dead Ahead: Zombie Warfare'de, arabamızı bir noktaya çekiyor ve üzerimize gelen akınlardan kurtularak hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bunun için ekranın hemen altında bulunan özel güçlerden birine basıyor ve bu engelleri aşmaya çalışıyoruz. Eğer bunlar da işe yaramazsa, kendimiz arabamızın üzerine çıkıp ateş de edebiliyoruz. Oynanış olarak bir hayli farklı ve eğlenceli olan Dead Ahead: Zombie Warfare'a kesinlikle göz atılabilir.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.0 ve üzeri
Üretici:
Mobirate Ltd
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