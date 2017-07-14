Zombilerin kökünü kurutun ve Dünya rahat etsin.

Android işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Dead Forest Zombie Deer Hunter mobil oyunu, FPS tarzında oynanan sürükleyici bir aksiyon oyunudur.

Ölü Orman çok tuhaf bir yerdir. Yeryüzüne kurulmuş bir kafes niteliğinde olan bu orman, zombi haline gelmiş türleri dış dünyadan uzak tutmak amacıyla kurulmuştur. Ancak zombi yaratıklar sonsuza dek orada kalamazlar. Eninde sonunda birinin yaratıklarla ilgilenmesi gerekir ki o kişi de siz olacaksınız.

Yaratıkların yeryüzünde yayılmasını engellemeye çalışacağınız Dead Forest: Zombie Deer Hunter mobil oyununda favori silahınızı alıp temizliğe başlayın. Unutmayın tek bir yaratık bile kalmayana dek Ölü Orman’ı o zombilerden arındırmalısınız. Dünya’nın geleceği senin elinde, korkmadan tüm ormanı dolaşıp tüm zombileri öldürmelisin.

Grafikleri oldukça kaliteli olan Dead Forest: Zombie Deer Hunter mobil oyununda sunulan geniş silah seçenekleri ön plana çıkıyor. Pompalı tüfekten dürbünlü keskin nişancı tüfeğine kadar tüm silah seçeneklerini değerlendirebilirsin. Temizlik benim işim diyorsan hemen Dead Forest: Zombie Deer Hunter mobil oyununu Google Play Store’dan indir ve oynamaya başla.