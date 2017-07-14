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Dead Forest Zombie Deer Hunter
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Dead Forest Zombie Deer Hunter

(iOS)
Dead Forest Zombie Deer Hunter İndir Hemen İndir

532 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Dead Forest Zombie Deer Hunter
Dead Forest Zombie Deer Hunter
Dead Forest Zombie Deer Hunter
Dead Forest Zombie Deer Hunter
Dead Forest Zombie Deer Hunter

iOS için Zombi Oyunu

Yağız Sarman Son güncelleme 1 saat önce

Favori silahınızı seçin ve temizliğe başlayın!

iOS işletim sistemli mobil cihazlardan oynanabilen Dead Forest: Zombie Deer Hunter mobil oyunu özenle hazırlanmış ve shooter tarzında oynanabilen heyecan dolu bir aksiyon oyunudur.

Dead Forest: Zombie Deer Hunter oyununda zombileşmiş yaratıklara karşı amansız bir mücadele vereceksiniz. Bu yaratıklar Ölü Orman adlı bir ormanda dış dünyadan izole edilmiş halde olsalar da yeryüzüne yayılma ihtimali her zaman için var. Bu yüzden insanlık onları sonsuza kadar orada tutamaz. İnsan ve hayvan vücutlarında zombi haline gelmiş bu yaratıkların hepsinin ortadan kaldırılması şarttır ve bunu yapacak kişi de sizsiniz. Bu zorlu görevde çok cesur olmalısınız ve gözünüzü kırmadan ormana dalıp tüm yaratıkları temizlemelisiniz.

Zombilerin ortadan kaldırılması için Dead Forest: Zombie Deer Hunter oyununun size en büyük yardımı kuşkusuz sunduğu geniş silah seçenekleri olacak. İster dürbünlü keskin nişancı tüfeğiyle yaratıkları uzaktan avlayın ister pompalı tüfekle aralarına dalıp toplu katliam yapın. Ancak yeter ki o yaratıkların kökünü kurutun. Bu zorlu macerada tek başınasınız ve çok hızlı hareket etmelisiniz. Heyecan fırtınası Dead Forest: Zombie Deer Hunter mobil oyununu AppStore’dan ücretsiz olarak indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Best Top Fun Games
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