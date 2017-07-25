Gameloft, bu sefer zombi temalı ARPG oyunu ile karşımıza çıkıyor.

Dead Rivals, Gameloft’un Android platformunda ücretsiz indirmeye açtığı zombi temalı ARPG oyunu. Mobil platformda sanırım ilk zombili aksiyon rol yapma oyunu. Geliştiricini tüm oyunlarını gibi grafikler, oynanış akıyor. Tüm telefon ve tabletlerde aynı akıcı oynanışı sunan yapımı zombili oyun severler kaçırmamalı.

Durmak bilmeyen hızlı tempolu oynanış sunan zombi oyunu Dead Rivals’ın multiplayer yönünü oldukça beğendim. Diğer oyuncularla takım kurma şansı veren acımasızların aynı haritada toplandığı MMO PvP savaşlar, görev odaklı bölümler, en tehlikeli düşmanlarla yüz yüze geldiğimiz boss mücadeleleri, ölü ya da diri fark etmeksizin her şeyi yıkıp geçtiğimiz PvP nişancı savaşları gibi çok oyunculu modda oynayabildiğimiz, hepsi ayrı keyif veren oyunlar var.

Sınıf seçimi, karakter kişiselleştirme, silah cephaneliği oluşturma, kendi sığınağımızı oluşturma, savunma ve saldırı hattında kullanmak üzere zombi ordusu kurma gibi diğer zombi oyunlarında olmayan özelliklere sahip Dead Rivals, aralıksız aksiyon ve göz alıcı görselleriyle mobil platformda en iyiler listesine giriyor.