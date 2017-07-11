Gameloft'un yeni oyununda zombi avına çıkıyoruz.

Dead Rivals, Gameloft tarafından geliştirilen zombi temalı ARPG oyunu. Türkçe dil destekli gelen ilk zombili açık dünya aksiyon RPG oyununda PvP savaşlardan özel Co-Op görevlerine, boss savaşlarından takım halinde PvP savaşlara nefes kesen mücadelelere giriyoruz.

Gameloft yapımı olmasıyla iOS platformunda öne çıkan zombi oyununda post apokaliptik açık dünyayı keşfe çıkıyoruz. Zombi salgınının sebebini öğrenmek için bulunduğumuz oldukça geniş bir arazide tedirgin şekilde ilerliyoruz. Aniden karşımıza çıkan zombileri avlamak için kullandığımız silahları kendimiz yapabiliyor, silah cephanemizi hazırlayabiliyor, sığınma evimizi inşa edebiliyoruz.

Zombilerle dolu oldukça geniş haritalarda özgürce keşif yapmamıza izin veren oyunun multiplayer tarafında birçok seçenek karşımıza çıkıyor. Diğer oyuncularla bir araya gelme veya kıyasıya PvP savaşlarda onları atomlarına ayırma, salgının olduğu alanlardan kaçma, destek konvoyunu koruma, sürpriz saldırıları püskürtme gibi özel Co-Op görevlerde bulunma, zorlu boss savaşlarında en tehlikeli düşmanları indirme, çok takımlı PvP savaşlarda mücadele etme gibi her biri ayrı heyecan veren modlar içeriyor.