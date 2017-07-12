Zombileri öldürmeye ve gücünüzü göstermeye çalışıyorsunuz

Dead Strike 4 Zombie, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Birbirinden heyecanlı sahnelere sahip olan oyunda zombilerin icabına bakmaya çalışıyorsunuz.

Aksiyon ve macera dolu bir oyun olarak ön plana çıkan Dead Strike 4 Zombie, dünyanın son günlerinde geçen etkileyici bir oyundur. Oyunda özel kuvvet askerlerinin rolüne bürünüyor ve dünyayı zombilerden temizlemeye çalışıyorsunuz. Mücadele gücü bir hayli yüksek olan oyunda dikkatli olmalı ve tüm zombilerin icabına bakmalısınız. Eğer aksiyon oyunlarından zevk alıyorsanız bu oyun tam size göre diyebilirim. Yüksek kaliteli grafikleri, nefes kesici atmosferi ve bağımlılık yapıcı kurgusuyla dikkat çeken Dead Strike 4 Zombie, kelimenin tam anlamıyla sizi telefonlara bağlayabilecek bir oyun. Silahlı çatışmaların son derece gerçekçi olduğu oyundaki kontroller de oyuncuları zorlamıyor. Eğer boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir aksiyon oyunu istiyorsanız Dead Strike 4 Zombie tam size göre.

RPG oyuncu tarzında kamera kontrollerine ve karakter geliştirme sistemine de sahip olan oyunda sürekli olarak yeni şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Dead Strike 4 Zombie oyununu sakın kaçırmayın.

Dead Strike 4 Zombie oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.