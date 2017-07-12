?     Geri Bildirim
Dead Strike 4 Zombie
TamindirMobilOyunlarAksiyonDead Strike 4 Zombie

Dead Strike 4 Zombie

Dead Strike 4 Zombie İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Dead Strike 4 Zombie
Dead Strike 4 Zombie
Dead Strike 4 Zombie
Dead Strike 4 Zombie
Dead Strike 4 Zombie

Android için Aksiyon Oyunu

Murat İşçi Son güncelleme 21 dakika önce

Zombileri öldürmeye ve gücünüzü göstermeye çalışıyorsunuz

Dead Strike 4 Zombie, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Birbirinden heyecanlı sahnelere sahip olan oyunda zombilerin icabına bakmaya çalışıyorsunuz.

Aksiyon ve macera dolu bir oyun olarak ön plana çıkan Dead Strike 4 Zombie, dünyanın son günlerinde geçen etkileyici bir oyundur. Oyunda özel kuvvet askerlerinin rolüne bürünüyor ve dünyayı zombilerden temizlemeye çalışıyorsunuz. Mücadele gücü bir hayli yüksek olan oyunda dikkatli olmalı ve tüm zombilerin icabına bakmalısınız. Eğer aksiyon oyunlarından zevk alıyorsanız bu oyun tam size göre diyebilirim. Yüksek kaliteli grafikleri, nefes kesici atmosferi ve bağımlılık yapıcı kurgusuyla dikkat çeken Dead Strike 4 Zombie, kelimenin tam anlamıyla sizi telefonlara bağlayabilecek bir oyun. Silahlı çatışmaların son derece gerçekçi olduğu oyundaki kontroller de oyuncuları zorlamıyor. Eğer boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir aksiyon oyunu istiyorsanız Dead Strike 4 Zombie tam size göre.

RPG oyuncu tarzında kamera kontrollerine ve karakter geliştirme sistemine de sahip olan oyunda sürekli olarak yeni şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Dead Strike 4 Zombie oyununu sakın kaçırmayın.

Dead Strike 4 Zombie oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Dead Strike 4 Zombie için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
Joymeng
Dead Strike 4 Zombie QR Kodu Okutarak İndir

Aksiyon Popülerleri

  1. Pokemon GO
    Pokemon GOAndroid İçin Pokemon Oyunu
  2. Subway Surfers
    Subway SurfersAndroid İçin Macera Oyunu
  3. Strike of Kings
    Strike of KingsAndroid için MOBA Oyunu
  4. Grand Theft Auto: San Andreas
    Grand Theft Auto: San AndreasAndroid için GTA: San Andreas Oyunu
  5. Grand Theft Auto: Vice City
    Grand Theft Auto: Vice CityAndroid için GTA Oyunu