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Dead Strike 4 Zombie
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Dead Strike 4 Zombie

(iOS)
Dead Strike 4 Zombie İndir Hemen İndir

501 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Dead Strike 4 Zombie
Dead Strike 4 Zombie
Dead Strike 4 Zombie
Dead Strike 4 Zombie
Dead Strike 4 Zombie

iOS için Aksiyon Oyunu

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Nefes kesici atmosfere sahip olan harika bir zombie öldürme oyunu

Dead Strike 4 Zombie, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz nefes kesici bir aksiyon oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Zombileri öldürmeniz gereken oyunda harika zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz etkileyici bir aksiyon oyunu olan Dead Strike 4 Zombie, dünyann son günlerine yolculuk yaptığınız mücadele gücü yüksek bir oyundur. Oyunda dünyayı zombilerden kurtarmaya ve gücünüzü göstermeye çalışıyorsunuz. Heyecan dolu sahneleri ve gerçekçi savaş atmosferiyle de ön plana çıkan oyunda özel kuvvet askerlerini kontrol ediyorsunuz. Oyunda kullandığınız karakteri sürekli olarak geliştirmeli ve tüm tehditlere karşı hazır olmalısınız. Dikkatli olmanız da gereken oyunda işiniz bir hayli zor. Eğer aksiyon ve macera dolu bir oyun arıyorsanız Dead Strike 4 Zombie'yi mutlaka denemelisiniz. Oldukça basit kontrollere de sahip olan oyunda bağımlılık yaşıyorsunuz. Zevkli zamanlar geçirebileceğiniz Dead Strike 4 Zombie'yi sakın kaçırmayın.

Harika kamera açılarına da sahip olan oyunda RPG oyunu oynuyormuş gibi bir hisse kapılabiliyorsunuz. Ayrıca oyunda sürekli olarak yeni şeylerle karşılaşabiliyorsunuz.

Dead Strike 4 Zombie oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve sonrası
Üretici:
Joymeng
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