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Dear Leader
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Dear Leader

Dear Leader İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Dear Leader
Dear Leader
Dear Leader
Dear Leader
Dear Leader

Android için Aksiyon Oyunu

Yağız Sarman Son güncelleme 2 saat önce

Kuzey Koreli liderler olarak gezegeninizi savunun!

Android işletim sistemli tablet ve akıllı telefonlarınızdan oynayabileceğiniz Dear Leader mobil oyunu, çok sıra dışı bir senaryoya sahip olan bir tür aksiyon oyunudur.

Aksiyon unsurlarının yanında biraz da siyaset kokan Dear Leader oyunu hikaye bazlı bir macera oyunudur. Son derece ilginç bir senaryoya sahip olan oyunun hikayesini anlatmakta fayda var. Zira oyunu oynarken hikayeden haberdar olmanız çok ama çok gereklidir ki belki ona göre oynamak isteyebilirsiniz.

Yıl 2011’dir ve Dünya çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Dünya dışından yaratıklar gezegeni ele geçirmek için yeryüzüne ayak basmıştır. Tesadüfe bakın ki Dünya’nın onca yeri varken yaratıklar yeryüzüne yayılmak için ilk durak olarak Kuzey Kore’yi seçer. Dünya’nın çaresizliği bu seçimle artmıştır. Ancak dönemin lideri Kim Yong Il ve mevcut lider, dönemin veliahtı Kim Jong – Un, tüm husumetleri bir kenara bırakır ve Dünya’nın karşılaştığı bu tehdide karşı topyekun savaşma kararı alır. Ordusunun tüm imkanlarını seferber eden liderler amansız bir savaş verir.

Son derece kaliteli grafiklerin, hızlı bir oynanışla harmanlandığı Dear Leader mobil oyununda Kuzey Koreli liderler olarak yaratıkları geri püskürtmek sizin boynunuzun borcu olacak. Heyecan dolu Dear Leader oyununu Google Play Store’dan ücretsiz indirip oynayabilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.4 ve üzeri
Üretici:
Uglysoft
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