Kuzey Kore'nin komutanı olarak hem ülkeyi hem gezegeni koruyun!

iOS işletim sistemli mobil cihazlarınızdan oynayabileceğiniz Dear Leader mobil oyunu, Kuzey Kore ile ilgili önyargılarınızı zorlayabilecek sıra dışı bir hikayeye sahip olan bir aksiyon oyunudur.

Oyunun logosunda gördüğünüz kişiyi birine benzettiyseniz bu doğru, gördüğünüz kişi Kuzey Kore lideri Kim Jong – Un ve sayın lider olarak oynayacağımız Dear Leader mobil oyununda amansız bir savaş vereceksiniz. Dilerseniz oyunun ilginç senaryosunu paylaşalım. Dear Leader oyununda yıl 2011’dir ve Dünya dışı yaratıklar bir saldırı düzenlemeye hazırlanmaktadır. Yeryüzüne inip yayılmak için seçtikleri ilk durak ise Kuzey Kore olur (Yaratıkların siyasi meselelerden haberi var mı yoksa tesadüf mü bilinmiyor). Yaratıkların Kuzey Kore’ye inecek olması üzerine Dünya’da endişe daha da artar.

Ancak Kuzey Kore’nin o dönemki saygı değer lider Kim Jonh – Il ve mevcut lider oğlu Kim Jong – Un husumetleri bir kenara bırakarak yaratıklara askeri olarak karşılık verileceğini duyurur. Dear Leader oyunu boyunca yaratıkların Kuzey Kore’den dünyaya yayılmalarını önlemek için savaşacaksınız. Ordunun tüm imkanlarını kullanabileceğiniz Dear Leader oyununda 2012 yılını görebilmek adına amansız bir mücadele vereceksiniz. Heyecan tufanı Dear Leader mobil oyununu AppStore’dan ücretsiz indirebilirsiniz.