Dear My Love(Android)
Android İçin Bulmaca Oyunu
Paraları birleştirerek ilerliyorsunuz.
Dear My Love, klasik üçlü eşleştirmeye oyunlarının mantığında hazırlanmış ancak çok daha zor oynanış sunan bulmaca oyunu. Seriye dönüşen arcade oyunu BBTAN’ın yapımcıları tarafından hazırlanan oyunda paraları birleştirerek ilerliyoruz.
Aşkın paradan daha önemli olduğunu düşünen ancak eğlendirmek için böyle bir oyun yaptığını söyleyen karakterin geliştirdiği belirtilen bulmaca oyunu Dear My Love’da madeni ve kağıt paraların yanında altın ve kalpleri birleştirerek puan topluyoruz. Paraları birleştirmek için aynı resmin kesiştiği noktaya dokunuyoruz. Zaten oyunun başlangıcında birleştirmenin diğer üçlü eşleştirme oyunlarındaki gibi olmadığı gösteriliyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.1 ve üzeri
- Üretici:
- 111Percent
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