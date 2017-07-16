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Dear My Love
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Dear My Love

(Android)
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Editör Puanı: 4/5
4
Dear My Love
Dear My Love
Dear My Love
Dear My Love

Android İçin Bulmaca Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 3 saat önce

Paraları birleştirerek ilerliyorsunuz.

Dear My Love, klasik üçlü eşleştirmeye oyunlarının mantığında hazırlanmış ancak çok daha zor oynanış sunan bulmaca oyunu. Seriye dönüşen arcade oyunu BBTAN’ın yapımcıları tarafından hazırlanan oyunda paraları birleştirerek ilerliyoruz.

Aşkın paradan daha önemli olduğunu düşünen ancak eğlendirmek için böyle bir oyun yaptığını söyleyen karakterin geliştirdiği belirtilen bulmaca oyunu Dear My Love’da madeni ve kağıt paraların yanında altın ve kalpleri birleştirerek puan topluyoruz. Paraları birleştirmek için aynı resmin kesiştiği noktaya dokunuyoruz. Zaten oyunun başlangıcında birleştirmenin diğer üçlü eşleştirme oyunlarındaki gibi olmadığı gösteriliyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
111Percent
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