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Dear My Love
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Dear My Love

Dear My Love İndir Hemen İndir

70 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Dear My Love
Dear My Love
Dear My Love
Dear My Love

iPhone ve iPad İçin Bulmaca Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 49 dakika önce

Para, altın ve kalpleri birleştirin.

Dear My Love, BBTAN oyunu ile tanıdığımız ekibin bulmaca türüne giren yeni oyunları. Objeleri eşleştirmeye dayalı bulmaca oyunları oynamaktan keyif alıyorsanız iOS cihazınıza indirip bir göz atın derim. Oynanış basit ancak ilerleyebilmeniz için kafanızı çalıştırmanız gerekiyor.

iPhone’da oynanmak üzere tasarlandığını düşündüğüm eşleştirme oyununda para, altın, elmas gibi değerleri nesneleri birleştirmek için uğraş veriyoruz. Klasik üçlü eşleştirme oyunlarında olduğundan biraz farklı şekilde (başlangıçta gösteriliyor) birleştirmemiz isteniyor. Oyunun bir sonunun olmaması, sınırlamaların (süre, can, hamle) olmamasından kaynaklı bir noktadan sonra sıkmaya başlıyor. Lakin vakit geçirmek için birebir.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
111Percent
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