Dear My Love
iPhone ve iPad İçin Bulmaca Oyunu
Para, altın ve kalpleri birleştirin.
Dear My Love, BBTAN oyunu ile tanıdığımız ekibin bulmaca türüne giren yeni oyunları. Objeleri eşleştirmeye dayalı bulmaca oyunları oynamaktan keyif alıyorsanız iOS cihazınıza indirip bir göz atın derim. Oynanış basit ancak ilerleyebilmeniz için kafanızı çalıştırmanız gerekiyor.
iPhone’da oynanmak üzere tasarlandığını düşündüğüm eşleştirme oyununda para, altın, elmas gibi değerleri nesneleri birleştirmek için uğraş veriyoruz. Klasik üçlü eşleştirme oyunlarında olduğundan biraz farklı şekilde (başlangıçta gösteriliyor) birleştirmemiz isteniyor. Oyunun bir sonunun olmaması, sınırlamaların (süre, can, hamle) olmamasından kaynaklı bir noktadan sonra sıkmaya başlıyor. Lakin vakit geçirmek için birebir.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- 111Percent
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