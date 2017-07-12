Dell'in Kablosuz Şarj Olabilen Dizüstü Bilgisayarı Satışa Sunuldu

ABD menşeli şirket Dell, CES 2017 sırasında duyurduğu Windows 10 işletim sistemine sahip 2'si 1 arada dizüstü bilgisayarını bugün itibarıyla satışa sunuyor. Bilgisayarın en büyük özelliği ise kablosuz şarj destekli olarak gelmesi.

Telefonlarda görmeye alıştığımız kablosuz şarj özelliğini, dünyada bir ilk olarak Dell dizüstü bilgisayarına yerleştirdi. Dell Latitude 7285 isimli bilgisayar 2'si bir arada olmasıyla, hem tablet PC hem de bilgisayar işlevi görebiliyor.

Dell Latitude 7285'in özellikleriyse hiç fena sayılmaz. İşlemci olarak Intel Core i5-7Y54 bizi karşılıyor. Ayrıca dizüstü 8GB RAM ve 128GB SSD depolama alanı gibi uygun donanımlarla geliyor. 12 inç'lik ekranı, cihazı rahatlıkla tablet PC veya dizüstü bilgisayar olarak kullanmanıza olanak sağlıyor. Çıkış birimlerinde ise, iki Thunderbolt 3 USB-C bağlantı noktası, microSD kart yuvası, SIM kart yuvası ve kulaklık girişi bulunuyor.

Dell tarafından kablosuz şarj konusunda yapılan açıklamada, "manyetik rezonans kablosuz şarj teknolojisi" kullanıldığı ve 30 watt'lık bir güç ile bilgisayarın şarj edilebileceği söyleniyor.

Her ne kadar dünya üzerinde kablosuz şarj teknolojisine sahip ilk bilgisayar olsa da sahip olduğu donanımlarla Dell Latitude 7285 için istenen ücret çok da kullanıcı dostu değil. Sadece tablet PC için istenen ücret 1200 dolar civarında. Ayrıca kablosuz şarj destekli bir dizüstü bilgisayara sahip olmak istiyorsanız, 380 dolarlık ücretiyle satılan klavyeyi ve 200 dolar fiyat etiketine sahip olan pedi de satın almanız gerekiyor. Tüm bu donanımların fiyatı toplamda 6300 TL’ye kadar çıkıyor. Ülkemizde bu fiyatlara vergilerin de ekleneceğini düşündüğümüz zaman, karşımıza çıkacak olan fiyat gerçekten de can yakacak gibi duruyor.

Cnet tarafından bilgisayar için yapılan videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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