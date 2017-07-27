Oyuncak arabaları kullanıyoruz.

Desktop Parking, yüksek kalitede grafiklere sahip oyuncak araba yarışı oyunu. Android platformuna özel çıkış yapan ücretsiz yarış oyununda pist olarak geçen masanın üzerinde onlarca engeli aşıp bitiş çizgisine ulaşmaya çalışıyoruz.

Sadece tek oyunculu mod sunan diğer deyişle online multiplayer oynama seçeneğinin olmadığı yarış oyununda modelleme harikası arabaları sürüyoruz. Sedan’dan spora çok sayıda farklı türde oyuncak araçla yarışlara katılıyoruz. Yarışlarda tek başımızayız ancak pistlerde o kadar çok engel var ki hız kesmeden gitmek imkansız. Tabii ki kaza yapmak istemiyorsanız…

Farklı görevler içeren dört mod, 20’den fazla da heyecan verici seviye sunan Desktop Parking, araba park etme simülasyonu oyunu izlenimi uyandırsa da aslında bir yarış oyunu.