Destiny 2'nin Açık Betası Tüm Oyunculara Açıldı!

Geçtiğimiz ay duyurulan Destiny 2'nin açık betası bugün itibariyle başladı. Betaya tüm oyuncular ücretsiz olarak katılabilir.

Oyunun geliştiricisi Bungie, büyük önem verdikleri yapımları Destiny 2'nin açık betasını geçtiğimiz ay duyurmuştu. Oyunu PlayStation 4 üzerinden ön sipariş veren kullanılara 18 Temmuz'da, Xbox One üzerinden ön sipariş veren kullanıcılara ise 19 Temmuz'da betaya erişim sağlamıştı.

Destiny 2'yi ön sipariş veren kullanıcılar açık betaya daha önceden erişmişlerdi. 21 Temmuz itibariyle de tüm kullanıcılara açık beta erişimi sunuldu. Oyunun açık betasına ücretsiz olarak erişim sağlanabiliyor. PlayStation 4 ve Xbox One kullanıcıları için açılan açık beta süreci 23 Temmuz'a kadar devam edecek.

Betaya bir günden daha az süre kaldı diye üzülmeyin. Çünkü oyunun betasının boyutu en fazla 15 GB kadar. Yani çok kısa süreler içerisinde oyunu indirerek betaya katılabilirsiniz.

Destiny 2'nin açık betası şu an için PC platformuna kapalı. 23 Temmuz'a kadar sürecek olan betaya PlayStation 4 ve Xbox One kullanıcıları katılabilecek. Ağustos ayında ise PC kullanıcıları için Destiny 2'nin açık betası açılacak.

Destiny 2, 6 Eylül'de Xbox One ve PlayStation 4 için, 24 Ekim'de ise PC için çıkış yapacak.

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