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Dev Panda 50 MW Güneş Enerjisi Üretiyor

Panda güneş enerjisi

Çin Halk Cumhuriyeti’nde bulunan dev bir panda güneşten 50 MW kadar enerji üretebiliyor. Ancak bahsi geçen panda, bildiğimiz anlamdaki o sevimli pandalardan değil. Zira sevimli pandaların güneş enerjisi üretim oranı sıfırdır. Ancak bu bir panda şeklinde tasarlanmış bir güneş paneli arazisi.

Geçtiğimiz yıl Panda Green Energy adlı bir ekip, tasarladıkları büyük güneş enerjisi projesi kapsamında Birleşmiş Milletler’in desteğini de aldı. Bu proje kapsamında Çin’de 50 MW kapasiteli bir arazi güneş panelleriyle kaplandı. Hem ekibin adına uygun olan hem de Çin’in milli miraslarından biri olması nedeniyle güneş panellerinin dev bir panda şekli oluşturması oldukça beğeni topladı. Çin kültürü için pandalar gerçekten çok önemli ki vatandaşlar pandaları milli hazineleri olarak görüyor.

panda green energy

Shanxi Eyaleti’nde bulunan Datong şehrine yakın bir alanda yaklaşık 250 dönüm araziye kurulan güneş panellerinin panda şeklini oluşturması için panellere siyah ve beyaz renkleri vermek gerekiyordu. Bu noktada siyah rengi verebilmek için silikon güneş hücreleri kullanılırken, beyaz rengi verebilmek adına da ince – film hücreler kullanıldı.

Datong şehrinde oluşturulan tesiste, çocuklar için bir de yaz kampı bulunuyor. Bu servis kapsamında öğrenciler güneş enerjisi hakkında detaylı bir bilgi alıyor. Ayrıca önümüzdeki yıllarda panda şeklindeki arazinin büyütülmesi hedefleniyor. Panda Green Energy ekibi alanı 100 MW kapasitesine yani iki katına çıkarmayı planlıyor.

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Yazar: - 07.07.2017

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