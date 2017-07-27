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DGS Puan Hesap 2017
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DGS Puan Hesap 2017

DGS Puan Hesap 2017 İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 5/5
5
DGS Puan Hesap 2017
DGS Puan Hesap 2017
DGS Puan Hesap 2017
DGS Puan Hesap 2017
DGS Puan Hesap 2017

Android İçin Dikey Geçiş Sınavı Puan Hesaplama Uygulaması

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

DGS puanınızı hızlıca hesaplayın.

DGS Puan Hesap 2017, Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının resmi olarak açıklanmasını beklemeden kendi başınıza puanınızı hesaplamanıza yardımcı olan ücretsiz bir uygulama. Siz de her aday gibi kendinize "DGS puan hesaplama nasıl yapılır?" sorusunu soruyorsanız, karmaşık formüllere kafa yormadan istenenleri girerek hızlıca DGS puanınızı hesaplayabilirsiniz.

Alanınızı seçtikten sonra Sayısal, Sözel ve Önlisans Başarı Puanı (ÖBP) girerek DGS puan hesaplamasını kolaylıkla yapabiliyorsunuz.

DGS Puan Hesap uygulaması sadece Dikey Geçiş Sınavı’na girmiş öğrencilerin puanlarını hesaplamak için kullanabilecekleri bir uygulama değil. Sınava hazırlanma aşamasında da deneme sınavlarında süre tutma, DGS’ye kalan süreyi takip etme gibi faydalı seçenekler de sunuyor. Unutmadan, daha önce DGS sınavında yerleştirildiyseniz “Sınavı daha önce kazandım” kutucuğunu işaretleyin.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.2 ve üzeri
Üretici:
Tasarı Akademi
DGS Puan Hesap 2017 QR Kodu Okutarak İndir

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