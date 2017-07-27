DGS Puan Hesaplama Bu Uygulamayla Çok Kolay

DGS (Dikey Geçiş Sınavı) 23 Temmuz Pazar günü gerçekleştirildi. 1 milyonu aşkın öğrencinin girdiği sınavın soru ve cevaplarının 25 Temmuz’da yayınlanmasıyla birlikte öğrenciler DGS puan hesaplama derdine düştü. Peki DGS puan hesaplama nasıl yapılıyor? DGS Puanı nasıl hesaplanır?

23 Temmuz’da saat 10:00’da başlayan ve 140 dakika süren DGS’de adaylara sayısal ve sözel bölümden 120 soruluk yetenek testi uygulandı. 1 milyondan fazla öğrencinin girdiği sınavın sona ermesinden iki gün sonra ÖSYM, 2017 DGS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarını erişime açtı ve sınav sonuçlarını 29 Ağustos tarihinde açıklayacağını duyurdu. Sınav sonuçlarının resmi olarak açıklanmasına oldukça zaman var ancak şimdiden DGS puan hesaplaması yapmak mümkün. Aşağıda paylaştığımız DGS 2017 puan hesaplama formülü son derece karışık olduğundan sizlere tavsiyemiz DGS Puan Hesapla uygulamasını kullanarak DGS puanınızı hesaplamanız olacaktır.

DGS Puan Hesaplama Formülüyle Uğraşmayın!

DGS Sözel: 87.747 + (Sözel net x 1.681) + (Sayısal Net x 0.315) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)

DGS Sayısal: 105.536 + (Sözel Net x 0.336) + (Sayısal Net x 1.575) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)

DGS Ea: 96.642 + (Sözel Net x 1.009) + (Sayısal Net x 0.945) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)

"Not: Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı: Bölümünüzü iyi dereceyle bitirdiyseniz 80, orta sıralarda bitirdiyseniz 65, son sıralarda bitirdiyseniz 50 olarak girebilirsiniz."

DGS Puan Hesap 2017 ile Puanınızı Kolayca Hesaplayın

Alanınızı seçtikten sonra Sayısal, Sözel ve Önlisans Başarı Puanı (ÖBP) girerek DGS puan hesaplamasını kolaylıkla yapabiliyorsunuz.

DGS Puan Hesap uygulaması sadece Dikey Geçiş Sınavı’na girmiş öğrencilerin puanlarını hesaplamak için kullanabilecekleri bir uygulama değil. Sınava hazırlanma aşamasında da deneme sınavlarında süre tutma, DGS’ye kalan süreyi takip etme gibi faydalı seçenekler de sunuyor.