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DGS Sınavı Giriş Yeri Sorgulama Ve Sınav Giriş Belgesi Çıkartma

DGS Sınavı

Ön lisans öğrencilerinin merakla beklediği DGS sınavı giriş belgeleri öğrencilerin erişimine açıldı. Sınava başvuran öğrenciler, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi’ne giriş yaparak sınav belgelerini ve sınava giriş yerlerini öğrenebilirler.

Ön lisans öğrencilerinin girebileceği DGS sınavı, meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından herhangi birini bitiren öğrenciler için yapılıyor. Bu öğrenciler ön lisans programlarını DGS sınavı ile birlikte 4 yıllık bir bölüme uzatabiliyor. Bu sayede lisans mezunu olabilme şansı yakalayan adaylar, DGS sınavına 23 Temmuz 2017 tarihinde girecekler.

DGS Sınav Giriş Belgesi Çıkartma

Lisans programı okumak isteyen adaylar sınav giriş belgelerine artık erişebilirler. 23 Temmuz 2017 tarihinde yapılacak olan DGS sınavı için giriş belgelerini burada bulunan adresten çıkartabilirsiniz. Çıkartacağınız sınav giriş belgesinde, sınava gireceğiniz yer ve sınavda uymanız gereken kurallar yazıyor. Bu kurallara uymaya ve sınava vaktinde gitmeye özen gösterin.

ÖSYM sınava girecek öğrencileri uyardı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan uyarıda, öğrencilerin sınav yapılacak salonlara en geç 9.45'e kadar giriş yapması gerektiği söylendi. Öğrencilerin bu saatten sonra sınav salonuna alınmayacağını belirten ÖSYM, sınav alanına sokulması yasak olan eşyaların da getirilmemesi gerektiğini hatırlattı.

DGS Sınavına girecek tüm öğrencilere başarılar dileriz.

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ÖSYM Mobil iOS
ÖSYM Mobil iOS iPhone ve iPad İçin ÖSYM Sınav Sonuçları Uygulaması

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ÖSYM Mobil Android Android İçin ÖSYM Sınav Sonuçları Uygulaması

Sınav Zamanı Kullanmanız Gereken 7 Android Uygulaması

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Yazar: - 17.07.2017

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