Diablo 3, Bu Hafta Sonu Xbox One için Ücretsiz!

Henüz Diablo 3'ü Xbox One üzerinde denemediyseniz ve aynı deneyimi bir de konsol üzerinde yaşamak istiyorsanız, Blizzard'ın sizin için güzel bir haberi var: Bu hafta sonu Diablo III, Xbox One üzerinde ücretsiz.

Diablo oyunları ile kendi türü içerisinde unutulmaz bir seri yaratmayı başaran Blizzard, çok sevilen Diablo 2'den sonra uzun yıllar bizi bu evrenden mahrum bırakmıştı. 2008 yılında düzenlenen BlizzCon sırasında Diablo III ilk kez duyurulurken, oyun ancak 2012 yılında PC platformu üzerinde bizlerle buluşmuştu. Bir sene sonra Playstation 3 ve Xbox 360 platformları için yayınlanan yapım, 2014 yılında Playstation 4 ve Xbox One için de piyasaya sürülmüştü.

Hafta sonu ücretsiz olacak versiyonun Diablo III Ultimate Evil Edition olduğunun altı çizilirken, bu paketin Reaper of Souls isimli genişleme paketiyle birlikte geldiği de bir kez daha vurgulandı. Böylece oyuncuların, hafta sonu boyunca oyundaki bütün karakterlerin yanı sıra hikayeye dair detayları görme şansı yakalayacakları ve tam bir Diablo deneyimi yaşayabilecekleri de belirtildi.

Oyunun 27 Temmuz Cuma gününden başlamak üzere ücretsiz olarak indirilebileceği ve 31 Temmuz Pazartesi gününe kadar oynanabileceği söylendi. Aynı zamanda oyunu beğenenlerin Diablo evrenine adım atabilmesi için Diablo 3'ün Xbox One versiyonunun yüzde 35'lik bir indirimle 38.99 dolara indiği de açıklandı.

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