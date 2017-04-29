Dig a Way(Android)
Hazine ararken türlü tehlikelerle karşılaşacaksınız.
Dig a Way, hazine avcısı olan yaşlı bir amcanın maceralarına ortak olduğumuz sürükleyici bir bulmaca oyunu. Düşünme, zamanlama ve reflekslerimizi test eden Android oyununun grafikleri çizgi film tadında ancak bağlayıcı bir oynanış sunuyor. Kazı yapma, hazine arama temalı oyunlardan hoşlanıyorsanız indirin derim.
Maceracı ruhlu yaşlı amca ve onun sadık dostuyla birlikte yerin metrelerce altına kazı yaparak ilerliyoruz. Durmadan kazıyor, değerli bir şeyler bulmaya çalışıyoruz. Elbette yerini şans eseri bulacağımız gömülü hazineye ulaşmaya çalışırken tehlikeler bizleri bekliyor. Ölümcül tuzaklar, yaratıklar ve daha nice yer altında yaşayan canlı türüyle yüz yüze geliyoruz.
Akıl dolu bulmacalar içeren oyunda 100 bölüm boyunca yaptığımız tek şey hazine aramak olsa da 4 farklı yerde bulunduğumuzdan yeni bulmacalar, tuzaklar, düşmanlar ve meydan okumalarla karşılaştığımızdan sıkıcı olmuyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0.3 ve üzeri
- Üretici:
- Digi Ten
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Dig a Way Eski Sürümleri
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- MobogenieKişiselleştirme Uygulaması
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