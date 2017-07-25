?     Geri Bildirim
TamindirHaberGüvenlikDikkat! Fotoğraflarınız Porno Sitelerine Yüklenebilir!

Dikkat! Fotoğraflarınız Porno Sitelerine Yüklenebilir!

Google Chrome Karo virüs

Google Chrome'da bulunan bir açığı kullanan Karo isimli zararlı yazılım, porno sitelerine girenlerin bilgisayarlarına bulaşıyor ve bilgisayarın sahibinin fotoğraflarını yine porno siteleri üzerinden yayınlamakla tehdit ediyor.

Windows'un açıklarını kullanarak bilgisayarlara sızan ve önemli dosyalara şifre koyarak, bilgisayarın sahibinden fidye isteyen WannaCry ve Petya gibi virüsler, geçtiğimiz aylarda bütün dünyanın en büyük problemi haline gelmişlerdi. Binlerce bilgisayara sızmayı başaran bu virüsler, özellikle büyük şirketleri milyonlarca dolar zarar uğratmıştı. Microsoft'un yayınladığı güncelleme sonrasında tehditin boyutu azalırken, bu sefer Google Chrome'un açığını kullanan bir başka virüs belirdi.

Genellikle porno sitelerinden bulaştığı söylenen Karo isimli yeni virüsün, Windows'un açıklarını kullanan diğerleri gibi bilgisayarlara sızarak, önemli dosyaları kilitlediği belirlendi. Özel bilgiler, mali tablolalar ve şirket içi veriler gibi önemli noktalara saldıran ve bu dosyaları tespit ederek, şifreleyen Karo'nun asıl hedefinin özel içerikli resimler olduğunun altı çizildi. Bilgisayarınızda çıplak fotoğraflarınız varsa bunları hemen tespit eden Karo'nun, fotoğraflara şifre koyup fidye istediği gibi, bu fotoğrafları porno siteleri üzerinden yayınlamakla da tehdit ettiği kaydedildi.

Bilgisayardaki bütün şifreleri açmak için 500 dolar isteyen yazılım, eğer belirli bir tarihe kadar bu ödeme yapılmazsa, istediği fidyeyi 1000 dolara çıkarıyor. Eğer hiç ödeme yapılmazsa, önemli dosyalar internet üzerinden yayınlanıyor ve varsa çıplak fotoğraflar porno sitelerine yükleniyor. Dahası ödeme yapmamanız durumunda, belirtilen tarih geldiğinde bütün bu dosyalar bilgisayardan siliniyor ve asla erişilemez hale getiriliyor. 

Karo virüs

İndir5.2 MB
Malwarebytes Anti-Malware Android
Malwarebytes Anti-Malware Android Android için Antivirüs Uygulaması

İndir6 MB
ESET Mobile Security & Antivirus Android
ESET Mobile Security & Antivirus Android Android için ESET Güvenlik Uygulaması

İndir1014 KB
Bitdefender Antivirus Free Android
Bitdefender Antivirus Free Android Android için Ücretsiz Güvenlik Uygulaması

WannaCry Fidye Yazılımı Japonya'da Honda Fabrikasını Kapattı

Petya'nın Yaratıcıları Virüsü Kaldırmak İçin 250 Bin Dolar İstiyor!

Chrome 59 Yeni Tasarımıyla Geldi

Editöre Yaz:
Yazar: - 25.07.2017

Dikkat! Fotoğraflarınız Porno Sitelerine Yüklenebilir! İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Blizzard Bir Başka Özel WoW Sunucusuna Daha Çöktü Blizzard Bir Başka Özel WoW Sunucusuna Daha Çöktü Daha önceden özel World of Warcraft sunucularına karşı taviz vermeyen Blizzard yine bu tür bir sunucuya izin vermeyerek kapattırılmasını sağladı.…
iPhone 8 Tasarımı Bir Defa Daha Sızdı iPhone 8 Tasarımı Bir Defa Daha SızdıForbes teknoloji sitesi tarafından sızdırılan iPhone 8 tasarımı, neredeyse çerçevesiz ekrana sahip. Fotoğrafa baktığımızda sensör, kamera… Paint Ölmedi, Windows Mağazasında Yaşayacak Paint Ölmedi, Windows Mağazasında YaşayacakDaha dün sizlerle paylaştığımız, emektar Paint’in tarih olacağı yazımızın ardından sevindirici haberler geldi. Paint'in ‘aktif gelişme’…
Mercedes'ten Otomatik Vale Hizmeti Geliyor Yeni iPhone SE Tekrar Gündemde!

ÇOK OKUNAN HABERLER

GÜVENLIK HABERLERİ