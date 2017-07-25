Dikkat! Fotoğraflarınız Porno Sitelerine Yüklenebilir!

Google Chrome'da bulunan bir açığı kullanan Karo isimli zararlı yazılım, porno sitelerine girenlerin bilgisayarlarına bulaşıyor ve bilgisayarın sahibinin fotoğraflarını yine porno siteleri üzerinden yayınlamakla tehdit ediyor.

Windows'un açıklarını kullanarak bilgisayarlara sızan ve önemli dosyalara şifre koyarak, bilgisayarın sahibinden fidye isteyen WannaCry ve Petya gibi virüsler, geçtiğimiz aylarda bütün dünyanın en büyük problemi haline gelmişlerdi. Binlerce bilgisayara sızmayı başaran bu virüsler, özellikle büyük şirketleri milyonlarca dolar zarar uğratmıştı. Microsoft'un yayınladığı güncelleme sonrasında tehditin boyutu azalırken, bu sefer Google Chrome'un açığını kullanan bir başka virüs belirdi.

Genellikle porno sitelerinden bulaştığı söylenen Karo isimli yeni virüsün, Windows'un açıklarını kullanan diğerleri gibi bilgisayarlara sızarak, önemli dosyaları kilitlediği belirlendi. Özel bilgiler, mali tablolalar ve şirket içi veriler gibi önemli noktalara saldıran ve bu dosyaları tespit ederek, şifreleyen Karo'nun asıl hedefinin özel içerikli resimler olduğunun altı çizildi. Bilgisayarınızda çıplak fotoğraflarınız varsa bunları hemen tespit eden Karo'nun, fotoğraflara şifre koyup fidye istediği gibi, bu fotoğrafları porno siteleri üzerinden yayınlamakla da tehdit ettiği kaydedildi.

Bilgisayardaki bütün şifreleri açmak için 500 dolar isteyen yazılım, eğer belirli bir tarihe kadar bu ödeme yapılmazsa, istediği fidyeyi 1000 dolara çıkarıyor. Eğer hiç ödeme yapılmazsa, önemli dosyalar internet üzerinden yayınlanıyor ve varsa çıplak fotoğraflar porno sitelerine yükleniyor. Dahası ödeme yapmamanız durumunda, belirtilen tarih geldiğinde bütün bu dosyalar bilgisayardan siliniyor ve asla erişilemez hale getiriliyor.

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