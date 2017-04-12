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Dinotrux: Trux It Up!
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Dinotrux: Trux It Up!

(Android)
Dinotrux: Trux It Up! İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Dinotrux: Trux It Up!
Dinotrux: Trux It Up!
Dinotrux: Trux It Up!
Dinotrux: Trux It Up!
Dinotrux: Trux It Up!

Popüler televizyon serisi Dinotrux'un resmi mobil oyunu

Murat İşçi Son güncelleme 6 saat önce

Dinotrux: Trux It Up!, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir aksiyon ve macera oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Birbirinden farklı oyunları barındıyan Dinotrux: Trux It Up! ile zevkli dakikalar geçirebiliyorsunuz.

Popüler televizyon serisi Dinotrux'un resmi mobil oyunu olan Dinotrux: Trux It Up!, takım çalışması ve işbirliğe dayalı bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Binalar inşa edip birbirinden eğlenceli minik oyunlar oynayabileceğiniz Dinotrux: Trux It Up! ile zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Oyunda Dinotrux'un simgesini yeniden inşa ediyor ve farklı iş makinelerini kontrol edebiliyorsunuz. Oldukça eğlenceli bir atmosferde geçen oyunda tamamı 3 boyutlu bir dünya sizleri bekliyor. Renkli grafikleri ve etkileyici mekanikleriyle Dinotrux: Trux It Up mutlaka denemeniz gereken bir oyundur. Çocukların da beğenerek oynayabileceği Dinotrux: Trux It Up!, sorunların çözümlerini öğreten bir oyundur. Farklı görevleri yerine getirmeye çalıştığınız oyunu mutlaka denemelisiniz.

Reklamsız olarak dikkat çeken Dinotrux: Trux It Up!, eğlence dolu bir dünya sunuyor. Etkileşimli animasyonlar, kolay kontroller ve inanılmaz atmosferiyle Dinotrux: Trux It Up! islzeri bekliyor.

Dinotrux: Trux It Up! oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
Toplam:
6
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.3 ve üzeri
Üretici:
Fox & Sheep
Dinotrux: Trux It Up! QR Kodu Okutarak İndir

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