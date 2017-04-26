Directik, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir mağaza arama/keşfetme uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Bulunduğunuz bölgeyi tarayan uygulama ile her türlü mağazanın bilgisine kısa sürede ulaşabiliyorsunuz.

Oldukça kolay bir kullanıma sahip olan Directik, ihtiyaç duyduğunuz tüm mağazaları bulmanıza yardımcı olan bir uygulamadır. Konum tabanlı bir uygulama olan Directik, çevrenizde bulunan mağazaları tarayan uygulama eczane, kafe, market, tesisatçı ve elektrikçi gibi ihtiyaç duyabileceğiniz tüm esnaflara anında ulaşabilmenizi sağlıyor. İşletmelerin detaylarına da ulaşma imkanı sunan uygulama ile aradığınıza kısa sürede ulaşabiliyorsunuz. İşletmelerle iletişime de geçebileceğiniz uygulamada mağazalara mesaj atabiliyorsunuz.

Konum değiştirme özelliğine de sahip olan uygulama ile başka bir lokasyondaki mağazaların bilgilerine de bakabiliyorsunuz. Telefonlarınızda mutlaka olması gereken bir uygulama olarak nitelendirebileceğim Directik, kolayca mekan arama imkanı sunuyor. Hoş tasarımı ve kolay arayüzü ile Directik'i sakın kaçırmayın.

Directik uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.