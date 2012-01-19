DiskSavvy birden fazla klasörün, ağ paylaşımlarının veya NAS depolama aygıtlarının disk kullanımını analiz etmek için geliştirilmiş basit bir sabit disk analiz programıdır.

DiskSavvy aynı zamanda dahili dosya kopyalama-taşıma, kullanıcı tanımlı profilleri silme, birden fazla sabit disk için analiz yapma gibi özelliklere de sahiptir.

Özellikleri: