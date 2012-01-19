Disk Savvy9.9.14
Sabit Disk Analiz Programı
DiskSavvy birden fazla klasörün, ağ paylaşımlarının veya NAS depolama aygıtlarının disk kullanımını analiz etmek için geliştirilmiş basit bir sabit disk analiz programıdır.
DiskSavvy aynı zamanda dahili dosya kopyalama-taşıma, kullanıcı tanımlı profilleri silme, birden fazla sabit disk için analiz yapma gibi özelliklere de sahiptir.
Özellikleri:
- Disk alanı kullanımı analizi
- Dosyaları kategorize edebilme ve filtreleme
- İstatistikleri pasta grafikler halinde gösterme
- Disk kullanımı raporlarını kaydetme
- SQL veritabanı entegrasyonu
- Depolama analiz eylemleri
- Kullanıcılar ve yönetici adına disk kullanımı gösterme
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 1 / 2,578
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- DiskSavvy
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