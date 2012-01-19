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Disk Savvy
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Disk Savvy

9.9.14
Disk Savvy İndir Hemen İndir

5.7 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Disk Savvy

Sabit Disk Analiz Programı

Can Çevrim Son güncelleme 2 dakika önce

DiskSavvy birden fazla klasörün, ağ paylaşımlarının veya NAS depolama aygıtlarının disk kullanımını analiz etmek için geliştirilmiş basit bir sabit disk analiz programıdır.

DiskSavvy aynı zamanda dahili dosya kopyalama-taşıma, kullanıcı tanımlı profilleri silme, birden fazla sabit disk için analiz yapma gibi özelliklere de sahiptir.

Özellikleri:

  • Disk alanı kullanımı analizi
  • Dosyaları kategorize edebilme ve filtreleme
  • İstatistikleri pasta grafikler halinde gösterme
  • Disk kullanımı raporlarını kaydetme 
  • SQL veritabanı entegrasyonu
  • Depolama analiz eylemleri
  • Kullanıcılar ve yönetici adına disk kullanımı gösterme

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
1 / 2,578
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
DiskSavvy

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