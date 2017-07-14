Disney'in Star Wars Tematik Parkından Çıkmak İstemeyeceksiniz

Disney Tema Parkına eklenecek olan Star Wars (Yıldız Savaşları) konseptli yeni bölümün 3B maketi tamamlandı ve ziyaretçilere gösterildi. Eğer Disney World, bu makette tasarlananların yarısını bile gerçekleştirebilirse, Star Wars hayranlarını bu parktan çıkarabilmek mümkün olamayabilir.

Star Wars tematik parkının tüm mimarisi, Star Wars filmlerinden aşina olduğumuz mekanları, binaları ve ikonik araçlarla beraber, Star Wars kahramanlarını da kapsıyor.

Siz parkta dolaşırken mangalar halinde devriye gezen Stromtrooperlar'a rastlayacak, efsane Millenium Falcon'uda parkta bir köşede bekler bir vaziyette görebilecek, içini de gezebileceksiniz. Bu tematik parkın yiyecek ve içecek barlarında, Star Wars kahramanlarının tükettiği içkilerden de içecek ve yanında farklı menüler tecrübe edebileceksiniz.

Soldaki resimde Millenium Falcon'u bulabildiniz mi?

Disney Star Wars tematik parkında farklı pavyonlar, hikayenin evreninden farklı temalar sunacaklar. Ziyaretçiler Star Wars evrenin neredeyse her yerleşim bölgesini ziyaret etmişçesine parktan mutlu ayrılacaklar.

Star Wars evreni 3B park maketini aşağıda tematik parkla ile ilgili Twitter'da paylaşılan bir iletiden takip edebilirsiniz.

Video pan pic.twitter.com/zitsWNz81N — Matthew Panzarino (@panzer) 14 Temmuz 2017

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