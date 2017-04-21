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Disorder: The Lost Prince
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Disorder: The Lost Prince

(Android)
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Editör Puanı: 4/5
4
Disorder: The Lost Prince
Disorder: The Lost Prince
Disorder: The Lost Prince
Disorder: The Lost Prince

Anime severlerin bağımlısı olacağı aksiyon yüklü rpg oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 6 saat önce

Disorder: The Lost Prince, anime severlerin keyif alarak oynayacağını düşündüğüm aksiyon rpg oyunu. Android platformunda ücretsiz indirilmeye açılan online rol yapma oyununda yolculuğunuzda size eşlik edecek dört savaşçıyla birlikte amansız bir mücadele veriyorsunuz.

Side-scrolling (yan kamera açısından) oynanış sunan aksiyon dozu yüksek rpg oyunu olarak karşımıza çıkan sayısını unuttuğum yapımlardan biri Disorder: The Lost Prince. Görsel çizgileriyle anime izleyicilerini kendisine çeken yapım, kolay kontrol sistemine sahip olmasıyla küçük ekranlı telefonlarda dahi rahatlıkla oynanabiliyor. Ancak gerek menülerde (karakter seçimi, görev ekranı, oyun içi öğeler vs.) dolaşırken gerekse de oyun içinde Türkçe dil eksikliğini hissediyorsunuz.

Oynanış tarafında geçtiğimizde ise birçok mod bizleri karşılaşıyor. Arkadaşlarınızla birlikte Co-Op mücadele etme, senaryo modunda boss savaşlarıyla aksiyonun dibine vurma, yeteneklerinizi göstereceğiniz 1’e 1 PvP sistemi, arkadaşlarınızla gücünüzü birleştirerek boss’lara meydan okuduğunuz sonsuz challenge modu, modlardan sadece birkaçı. Modlardan bahsetmişken, oyunda seçilebilir 4 savaşçı var. Hepsinin zayıf ve güçlü olduğu noktalar, ustaca kullandıkları silahlar vs. farklılık gösteriyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
YJM Games
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