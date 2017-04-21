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Disorder: The Lost Prince
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Disorder: The Lost Prince

(iOS)
Disorder: The Lost Prince İndir Hemen İndir

302 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Disorder: The Lost Prince
Disorder: The Lost Prince
Disorder: The Lost Prince
Disorder: The Lost Prince

Co-op, senaryo, PvP modlarıyla aksiyon dozu yüksek kaliteli bir yapım karşımızda

Erkan Calp Son güncelleme 5 saat önce

Disorder: The Lost Prince, iPhone ve iPad’inize ücretsiz indirip, satın alım yapmadan keyifle oynayacağınız aksiyon rpg türünde side-scrolling oyunu.

Görsel çizgileriyle anime hayranlarını büyüleyeceğini düşündüğüm rol yapma oyununda farklı karakteristik özelliklere sahip 4 savaşçıyla uzun bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Bölüm sonu canavarlarıyla savaşmaktan teke tek mücadeleleri girmeye birçok tehlike yüklü aksiyona dalıyorsunuz. Co-op modunda arkadaşlarınızla birlikte savaşmanın keyfini sürerken, hikaye modunda devasa boyutta yaratık ve ejderhalarla yüz yüze geliyorsunuz. Sonsuz meydan okuma modunda güçlü ittifaklar kurup boss’ları toprağa gömüyorsunuz. Bunlara sınırlı süreliğine düzenlenen özel savaşları da eklediğinizde başına oturduğunuzda saatlerinizi alacak, zaman kavramını unutturacak sürükleyici bir mobil oyun profili çıkıyor.

Günlük özel ödüllerin de dağıtıldığı oyunun tek eksiği menülerde karşınıza çıkıyor. Karakterinizi tanırken, görevi aldığınız esnada, oyun içi öğelere göz attığınızda Türkçe dil desteğinin olmaması eksikliğini sorguluyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
YJM Games
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