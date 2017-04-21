Disorder: The Lost Prince, iPhone ve iPad’inize ücretsiz indirip, satın alım yapmadan keyifle oynayacağınız aksiyon rpg türünde side-scrolling oyunu.

Görsel çizgileriyle anime hayranlarını büyüleyeceğini düşündüğüm rol yapma oyununda farklı karakteristik özelliklere sahip 4 savaşçıyla uzun bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Bölüm sonu canavarlarıyla savaşmaktan teke tek mücadeleleri girmeye birçok tehlike yüklü aksiyona dalıyorsunuz. Co-op modunda arkadaşlarınızla birlikte savaşmanın keyfini sürerken, hikaye modunda devasa boyutta yaratık ve ejderhalarla yüz yüze geliyorsunuz. Sonsuz meydan okuma modunda güçlü ittifaklar kurup boss’ları toprağa gömüyorsunuz. Bunlara sınırlı süreliğine düzenlenen özel savaşları da eklediğinizde başına oturduğunuzda saatlerinizi alacak, zaman kavramını unutturacak sürükleyici bir mobil oyun profili çıkıyor.

Günlük özel ödüllerin de dağıtıldığı oyunun tek eksiği menülerde karşınıza çıkıyor. Karakterinizi tanırken, görevi aldığınız esnada, oyun içi öğelere göz attığınızda Türkçe dil desteğinin olmaması eksikliğini sorguluyorsunuz.