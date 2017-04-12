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Dive Hard
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Dive Hard

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Dive Hard
Dive Hard
Dive Hard
Dive Hard
Dive Hard

Uçurum atlayışları gerçekleştiren profesyonel bir sporcusunuz.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Dive Hard, Android telefonda ücretsiz oynayabileceğiniz dalma, yüksekten atlama oyunu. Spor oyunlarına ilginiz varsa kesinlikle indirmelisiniz.

Eğitim görmüş, uçurum atlayışında 1 numara denilen bir karakteri kontrol ediyorsunuz. Çoğu zaman suya dalışlar gerçekleştirmiyorsunuz. Yüksek dağlar, çılgınların çıkmakta cesaret edebileceği yükseklikler, kayalıklar, olimpik havuzlar, şehir gökdelenleri atlayış gerçekleştirdiğiniz yerlerden sadece birkaçı. Yerden metrelerce yükseğe çıkıp atlamak büyük cesaret örneğiyken atlayışınızı gerçekleştirdiğiniz esnada bir de karşınıza çıkan engelleri atlatmanız gerekiyor. Canınızı tehlikeye atmak için özellikle koyulmuş engellere çarpmanız durumunda elbette atlayışınız geçersiz sayılıyor.

Diğer dalış oyunlarından farklı olarak dikey oynanış sunan koşu oyunu formunda olan Dive Hard, 4 farklı yerde geçiyor ve 16 dalış akrobasisi arasından seçim yapıyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
Impressive Entertainment
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