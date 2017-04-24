Diver Dash, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz hızlı ve tempolu bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Bağımlılık yapıcı etkisi bir hayli yüksek olan oyunda tehlikeli sularla ilerlemeye çalışıyorsunuz.

Engellere takılmadan ilerlemeniz gereken bir oyun olan Diver Dash'de köpekbalıklarından ve mayınlardan kaçıyor, okyanuzun derinliklerine doğru yol almaya çalışıyorsunuz. Macera dolu bir beceri oyunu olan Diver Dash'da okyanusun en derin noktasına ulaşmanız gerekiyor. Reflekslerinizi sonuna kadar kullanmanız gereken oyunda dikkatli olmalı ve elinizi çabuk tutmalısınız. Bağımlılık etkisi de bir hayli yüksek olan oyunda boş zamanlarınızı değerlendirebiliyorsunuz. Eğer eğlenceli ve basit bir oyun arayışındaysanız Diver Dash'ı tercih edebilirsiniz.

8 bitlik retro tarz grafiklere de sahip olan oyunda kontrol ettiğiniz karakteri iyi yönlendirmeli ve yüksek puanlara ulaşmalısınız. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda dilerseniz arkadaşlarınızla birlikte oynayabilirsiniz. Mayınların ve köpekbalıklarının bolca olduğu oyunda işiniz de bir hayli zor. Tehlikeli sularda dalış yapmaya çalışıyorsunuz. Ayrıca oyunda farklı karakterlerde yer alıyor. Diver Dash oyununu sakın kaçırmayın.

Hoş bir beceri oyunu olarak nitelendirebileceğim Diver Dash oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.