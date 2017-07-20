Aylık yayınlanan dergide yerli ve yabancı diziler mercek altına alınıyor.

Dizi Dergi, yerli ve yabancı dizilerle ilgili güncel bilgiler, yorumlar, eleştiriler, özel röportajların yer aldığı dijital dergi uygulaması.

Türkiye’nin ilk dijital dizi dergisi olma özelliğini taşıyor. Dizileri izlemek kadar dizi hakkında konuşulanlar da ilginizi çekiyorsa indirmenizi öneririm.

Aylık olarak yayınlanan, Android telefon ve tabletinize ücretsiz indirip okuyabileceğiniz dijital dizi dergi uygulamasında Türkiye’de ve Dünya genelinde en çok izlenen diziler mercek altına alınıyor. Hareketli görseller, videolarla süslenen içerikleri okumaya başladığınızda bir anda derginin son sayfasına geliveriyorsunuz. Sıkı bir dizi izleyicisiyseniz bu dergi uygulamasını favorileriniz arasına almalısınız.