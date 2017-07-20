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Dizi Dergi
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Dizi Dergi

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Editör Puanı: 5/5
5
Dizi Dergi
Dizi Dergi
Dizi Dergi
Dizi Dergi

Android İçin Dijital Dergi Uygulaması

Erkan Calp Son güncelleme 29 dakika önce

Aylık yayınlanan dergide yerli ve yabancı diziler mercek altına alınıyor.

Dizi Dergi, yerli ve yabancı dizilerle ilgili güncel bilgiler, yorumlar, eleştiriler, özel röportajların yer aldığı dijital dergi uygulaması.

Türkiye’nin ilk dijital dizi dergisi olma özelliğini taşıyor. Dizileri izlemek kadar dizi hakkında konuşulanlar da ilginizi çekiyorsa indirmenizi öneririm.

Aylık olarak yayınlanan, Android telefon ve tabletinize ücretsiz indirip okuyabileceğiniz dijital dizi dergi uygulamasında Türkiye’de ve Dünya genelinde en çok izlenen diziler mercek altına alınıyor. Hareketli görseller, videolarla süslenen içerikleri okumaya başladığınızda bir anda derginin son sayfasına geliveriyorsunuz. Sıkı bir dizi izleyicisiyseniz bu dergi uygulamasını favorileriniz arasına almalısınız.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Keyifli İşler Medya
Dizi Dergi QR Kodu Okutarak İndir

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