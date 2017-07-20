Türkiye'nin ilk dijital dizi dergisi her ay ücretsiz

Dizi Dergi, en çok izlenen yerli ve yabancı dizilere ilişkin güncel bilgilere, yorum ve eleştirilere ulaşabileceğiniz dijital dergi uygulaması. Türkiye’nin ilk dijital dizi dergisi olmasıyla öne çıkan uygulamanın içeriği aylık olarak güncelleniyor ve tüm içeriği ücretsiz olarak iPhone ve iPad cihazınıza indirip okuyabiliyorsunuz.

Türkiye’de reyting rekorları kıran yerli ve yabancı dizileri mercek altına alan Dizi Dergi ekibinin harika bir iş çıkardığını söylemem gerek.

İçeriğinde hareketli görsel ve videolarla desteklenmiş dopdolu bir yazı dizisiyle karşılaşıyoruz. Farklı yazarların en çok izlediğimiz diziler hakkında görüşleri, iddialı yorumları, gerçekleştirdikleri özel röportajlarla dolu dijital dergiyi okumaya başladığınızda zamanında nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Dizileri izlemek kadar yorumları da ilginizi çekiyorsa Dizi Dergi uygulamasına merhaba demelisiniz.