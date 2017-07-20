Dizi Dergi(iOS)
iPhone ve iPad İçin Dijital Dergi Uygulaması
Türkiye'nin ilk dijital dizi dergisi her ay ücretsiz
Dizi Dergi, en çok izlenen yerli ve yabancı dizilere ilişkin güncel bilgilere, yorum ve eleştirilere ulaşabileceğiniz dijital dergi uygulaması. Türkiye’nin ilk dijital dizi dergisi olmasıyla öne çıkan uygulamanın içeriği aylık olarak güncelleniyor ve tüm içeriği ücretsiz olarak iPhone ve iPad cihazınıza indirip okuyabiliyorsunuz.
Türkiye’de reyting rekorları kıran yerli ve yabancı dizileri mercek altına alan Dizi Dergi ekibinin harika bir iş çıkardığını söylemem gerek.
İçeriğinde hareketli görsel ve videolarla desteklenmiş dopdolu bir yazı dizisiyle karşılaşıyoruz. Farklı yazarların en çok izlediğimiz diziler hakkında görüşleri, iddialı yorumları, gerçekleştirdikleri özel röportajlarla dolu dijital dergiyi okumaya başladığınızda zamanında nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Dizileri izlemek kadar yorumları da ilginizi çekiyorsa Dizi Dergi uygulamasına merhaba demelisiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 9.0 ve üzeri
- Üretici:
- Keyifli İşler Medya
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