Dizüstü Bilgisayar Hırsızlarını Kötü Bir Sürpriz Bekliyor

Bir mekandasınız diyelim, hesabı ödemeye gidip geldiğinizde dizüstü bilgisayar çantanızı yerinde göremediniz. O an yaşadığınız şokun dışında olabilecekler hakkında binlerce olasılık var. Ama artık bu tarz hırsızlıkları önlemek adına Microsoft yeni bir patent almaya hazırlanıyor.

Bu tarz önlemler, mobil cihazlarda hali hazırda kullanılıyor. Diüstüler için alınacak bu patent sayesinde, Microsoft çalınan cihazları uzaktan kilitleyebilecek ve format atabilecek. Qualcomm Snapdragon çipleri içeren notebook'lara uzaktan erişilerek, etkisiz hale getirilmesi adına çalışmalar devam ediyor. Şimdilik teorik olarak fikirler üretiliyor ve eyleme döküldüğüne olacaklar hakkında haberimizde yazdığımız gibi durumlar açıklanıyor.

Bu durumda akıllara güvende mi olacağız, yoksa bu çiplerle takip mi edileceğiz gibi sorular da geliyor. Patent onaylandığı takdirde güvenlik açısından gayet kullanışlı bir özellik olarak hayatımıza girecek. Dizüstü bilgisayarlara sürekli bağlı olacak bu çiplerin, takip edileceği gibi bir gerçek de bulunuyor. Ciddi tedbirler alınmadığı sürece (mesela sistem açığı bulunursa), işinde usta hackerların cihazlara girebilmesi ihtimali de var. Eğer tüm ihtimaller değerlendirilip bir sonuca ulaşmazsa, bundan projenin olumsuz etkilenebileceği düşünülüyor. Zaman içerisinde bu durum neyi gösterecek hep birlikte göreceğiz.

Qualcomm Parmak İzi Sensörlerine Dev Yenilik Getiriyor

Qualcomm'dan Orta Seviye İşlemci: Snapdragon 450