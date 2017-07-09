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Doctor Kids 2
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Doctor Kids 2

Doctor Kids 2 İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Doctor Kids 2
Doctor Kids 2
Doctor Kids 2
Doctor Kids 2
Doctor Kids 2

Android İçin Çocuk Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Çocuk doktoru oluyoruz.

Doctor Kids 2, çocukların oynayabileceği doktorculuk oyunu. Ameliyatların nasıl gerçekleştirildiğini eğlenceli yoldan öğreten Android oyununda çocuk doktoru olarak görev alıyorsunuz. 6 adet mini oyunla vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

Çocuğunuz için telefon/tabletinize gönül rahatlığıyla indirebileceğiniz eğitici oyunlardan biri Doctor Kids. İğne yapma, yaraya dikiş atma, röntgen çekme, ultrasona sokma, mide yıkama, acil yardım ve daha pek çok işi ufak bulmacalarla eğlendirerek uygulatan harika bir mobil oyun. Karakterlerin ameliyat sırasında verdiği tepkiler, animasyonlar, çizgi film stili görselleriyle de dört dörtlük bir oyun karşımızda.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Bubadu
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