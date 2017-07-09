Doctor Kids 2(iOS)
iPhone ve iPad İçin Çocuk Oyunu
Çocukların oynayabileceği doktorculuk oyunu
Doctor Kids 2, çocuk doktoru olarak ameliyatlara girdiğimiz, rengarenk görsel ve animasyonlarıyla bizi çeken eğlenceli bir mobil oyun. iPhone ve iPad’inizde oyun oynayan çocuğunuz için gönül rahatlığıyla indirip beğenisine sunabilirsiniz.
iOS platformunda da ücretsiz olan doktorculuk oyununda birbirinden önemli ameliyatlara katılıyorsunuz. Ameliyatlar, mini oyunlar şeklinde hazırlanmış. Ultrasona girme, yaraya dikiş atma, mide temizleme, iğne vurma dahil pek çok tıbbi tedavi uyguluyorsunuz. Ameliyatlara girme dışında zor durumda olan, yardım bekleyen insanları kurtarıyorsunuz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- Pilcom
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