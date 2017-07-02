Dodge White
Android için Aksiyon Oyunu
Beyaz Engelleri Alt Ederek Zirveye Çıkın.
Android işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Dodge White bir hayli beceri gerektiren göreceli zor bir aksiyon oyunudur.
El becerisi ve zamanlamanın son derece önem arz ettiği Dodge White mobil oyununda genel itibarıyla zıplama mekaniğini kullanıyoruz. Oyunda yönlendirdiğimiz karakterler toplar olacak. Bölümlerde ilerledikçe biriktirilen puanlarla yeni karakterler de edinebilirsiniz. Oyunda amaç yukarı yönlü bir ilerleme kaydetmek. Zıplayarak karakterimizi istediğimiz noktada tutarken, zıplama ritmini artırdıkça daha yükseğe gidiyoruz. Ancak tırmanışınızı sürdürürken beyaz renkli engellere takılmamanız gerekiyor. Ne kadar çok engelin üstesinden gelebilirseniz skorunuz da o kadar yüksek olur.
Oyunda kontroller oldukça basit. Ekrana dokunarak zıplama işlemini gerçekleştirirken, ritmi oyunun gidişatına göre ayarlamalısınız. Ayrıca ekrana sürekli basılı tuttuğunuzda topunuza uzun bir sıçarama yaptırabilirsiniz. Heyecan dolu Dodge White mobil oyunu Google Play Store’da ücretsiz olarak indirilebilir.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 3.0 ve üzeri
- Üretici:
- Nopsapps
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