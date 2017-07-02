Dodge White(iOS)
iOS için Aksiyon Oyunu
Engelleri Zıplayarak Geç, En İyi Skoru Yap.
iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Dodge White mobil oyunu aksiyon türünde ve beceri gerektiren bir oyundur.
Oyunun oynanışı tamamen zıplama hareketine odaklı. Ekrana dokunmak aracılığıyla oyunda yönlendirdiğimiz karakter olan topu zıplatabilir ve topunuzun tırmanışını sürdürebilirsiniz. Ekrana kısa süreli dokunup bıraktığımızda top kısa sıçrayışlar yaparken, uzun süreli basılı tutup bıraktığınızda ise top uzun mesafeli bir sıçrayış gerçekleştirir. Ancak bunu yaparken önünüzde herhangi bir engel olmadığına dikkat edin. Topun yukarı yönlü hareketini durdurmak isteyen beyaz engeller yolunuza çıkacaktır. Unutmayın ne kadar çok engelin üstesinden gelirseniz o kadar iyi bir oyuncu olursunuz.
Dodge White mobil oyununda bölümleri geçtikçe biriktirdiğiniz puanlarla yeni karakterler açabilirsiniz. Top şeklinde olan bu karakterlerle oynamaya devam edebilirsiniz. Aksiyon dolu Dodge White mobil oyunu AppStore’da siz oyuncuları bekliyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- Nopsapps
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