Dodge'dan 840 Beygirlik Drag Canavarı: 2018 Challenger Demon

Amerika Birleşik Devletleri'nin köklü otomobil firmalarından birisi olan Dodge, günümüzde ürettiği büyük hacimli ve yüksek beygirli otomobilleri ile sıkça gündeme geliyor. Firma, Challenger adlı spor ve "muscle" tarzdaki otomobilinin, SRT Demon olarak adlandırılan 840 beygirlik özel bir versiyonunu geliştirdi.

Dodge markasının dahil olduğu Fiat Chrysler Automobiles grubunun otomobillerinden sorumlu yetkili Tim Kuniskis, "Bu otomobil şimdiye kadar yaptıklarımızın hiçbirine benzemiyor." şeklinde bir açıklama ile SRT Demon'u tanımlıyor. Oldukça etkileyici bir tanıtım ile sergilenen otomobil, şimdiden dünya genelinde milyonlarca otomobil meraklısının ilgisini toplamış durumda.

Dodge'un açıklamalarına göre Challenger SRT Demon, seri üretim otomobiller arasında en iyi 0-100km/s hızlanma değerine sahip olan otomobil. Bu 840 beygir gücündeki canavar, 1040Nm tork üretiyor ve 0-50km/s hızlanmasını 1 saniyede, 0-100km/s hızlanmasını ise yalnızca 2.3 saniyede tamamlıyor.

Bu kadar kısa bir hızlanma değerini sağlayan faktörlerden en önemlisi, otomobildeki ağırlık tasarrufu. Çünkü Dodge, Demon'un ön yolcu koltuğunu ve arka yolcu koltuklarını sökmüş. Fakat isteyen kullanıcılar satın alma aşamasında bunları tekrar ekletebiliyorlar. Otomobilin yakıt tüketimi değerleri de henüz açıklanmadı, fakat böyle bir performans için aracın litrelerce fazladan yakıt tüketeceğini tahmin etmek pek zor değil.

840 beygirlik bir devasa güç üreten SRT Demon'un lastikleri de çok önemli. Otomobil Nitto NT05R drag yarışı lastiklerine sahip. 315/40R18 ölçülerindeki oldukça büyük ve geniş olan bu lastikler, otomobilin yere iyi tutunmasını ve çabuk hızlanmasını sağlıyorlar. Genel özellikleri bu şekilde olan Challenger SRT Demon'un Amerika Birleşik Devletleri için 3000, Kanada için ise 300 adet üretilmesi planlanıyor. Otomobilin satışına 2017'nin sonlarında başlanacak.

Kaputun altında ne var?

Haftalardır çeşitli teaser videoları ile hafif hafif piyasayı kaşıyan Dodge Demon'un resmi tanıtımında, kaputunun altında ne gibi özelliklerin bulunduğu da ortaya çıktı.

Dodge 2018 Challenger SRT Demon'da 6.2 litrelik süperşarjlı bir HEMI V8 motoru kullanmış. Fakat Dodge bu motorda normal V8 motorlarına göre birçok parçada geliştirmeler yapmış. Bu sayede 840 beygir güç ve 1040Nm tork elde edilmiş.

Tim Kunikis SRT Demon'ı anlatıyor.

Rakipleri hangi otomobiller?

Dodge, Challenger SRT Demon'un 0-100km/s hızlanmasını en kısa sürede tamamlayan ve V8 motordan en çok güç üreten seri otomobil olduğunu belirtiyor. Böyle iddialı bir açıklamaya cevap ilk olarak Hennessey Performance firmasından geldi. Bu firma seri üretim olarak değil, özel üretim olarak dünyanın en hızlı otomobillerini üreten bir firma.

Hennessey yetkilileri 2017 Chevrolet Camaro ZL1'i alarak içerisindeki V8 motoru 1000 beygir gücüne yükseltmişler. Fakat bu otomobil sonuçta fabrikadan standart haliyle 640 beygir olarak çıkan ve sonradan güçlendirilen bir özel üretim. Yani seri üretim olmadığı için SRT Demon ile tam olarak kıyaslanamıyor.

SRT Demon'un diğer rakibi ise Bugatti Chiron. Chiron 1500 beygir güç üreten bir motora sahip. Fakat o da tam olarak SRT Demon ile kıyaslanamıyor, çünkü fiyatı 1.7 milyon dolar civarında. SRT Demon mütevazi bir fiyata sahip, 100.000 dolar civarında satılacak. Ayrıca SRT Demon'da V8 motor bulunurken, Bugatti Chiron'da 2 adet V8 motor yani W16 motor bulunuyor.

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